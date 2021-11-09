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    Військові випробували новітнє турецьке озброєння (відео)

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    В Україні випробували турецькі бойові модулі - Військові випробували новітнє турецьке озброєння (відео)
    В Україні випробували турецькі бойові модулі
    фото з відкритих джерел

    Збройні сили України випробували бойові модулі турецької компанії Aselsan

    На полігоні навчального центру «Десна» 5 листопада пройшли випробування української бронетехніки від НВО «Практика» – машин «Козак 2М1» та БТР-60 «Хорунжий». Особливість представлених машин – наявність інтегрованих бойових модулів SARP Dual та SARP KPVT виробництва турецької компанії Aselsan, повідомляє видання «Автоцентр».

    Тестування проводилося за програмою оцінки точності стрілянини. Екіпажі Збройних сил України та компаній «Практика» і Aselsan виконали вправи з практичної стрільби з ходу і з місця по мішенях, що рухаються.

    В умовах, максимально наближених до бойових, було перевірено як вогневу потужність модулів, так і працездатність приладів спостереження, у тому числі в режимі нічного бачення, лазерного далекоміра та маркувальника.

    Проводилося і коригування балістики, виходячи з метеорологічної інформації та типу боєприпасів, здійснювалося дистанційне керування тощо. Крім того, тактичний бронеавтомобіль «Козак 2М1» і БТР-60 «Хорунжий», оснащені новими бойовими модулями, випробували на прохідність бездоріжжям.

    Як зазначив генеральний директор «Практики» Олег Висоцький, принциповою позицією є не просто придбання зброї, а спільна робота для організації її виробництва в Україні.

    БТР-60XM «Хорунжий» – це глибока модернізація БТР-60, виконана відомим вітчизняним підприємством НВО «Практика», повідомляє видання «Автоцентр».

    Від старого БТР-60 у «Хорунжого» мало що залишилося. По-перше, змінилася компоновка. Двигун перенесли у носову частину.

    По-друге, встановлено новий, більш просторий корпус із задньою апареллю десантного відділення. Броня застосовується фінська. Крім того, посилено протимінний захист підлоги.

    По-третє, вдосконалено бойовий модуль, з використанням сучасних приладів спостереження і можливості установки дистанційно керованої зброї.

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    Теги: військова техніка озброєння
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    Військові випробували новітнє турецьке озброєння (відео)