Військові випробували новітнє турецьке озброєння (відео)

Збройні сили України випробували бойові модулі турецької компанії Aselsan

На полігоні навчального центру «Десна» 5 листопада пройшли випробування української бронетехніки від НВО «Практика» – машин «Козак 2М1» та БТР-60 «Хорунжий». Особливість представлених машин – наявність інтегрованих бойових модулів SARP Dual та SARP KPVT виробництва турецької компанії Aselsan, повідомляє видання «Автоцентр».

Тестування проводилося за програмою оцінки точності стрілянини. Екіпажі Збройних сил України та компаній «Практика» і Aselsan виконали вправи з практичної стрільби з ходу і з місця по мішенях, що рухаються.

В умовах, максимально наближених до бойових, було перевірено як вогневу потужність модулів, так і працездатність приладів спостереження, у тому числі в режимі нічного бачення, лазерного далекоміра та маркувальника.

Проводилося і коригування балістики, виходячи з метеорологічної інформації та типу боєприпасів, здійснювалося дистанційне керування тощо. Крім того, тактичний бронеавтомобіль «Козак 2М1» і БТР-60 «Хорунжий», оснащені новими бойовими модулями, випробували на прохідність бездоріжжям.

Як зазначив генеральний директор «Практики» Олег Висоцький, принциповою позицією є не просто придбання зброї, а спільна робота для організації її виробництва в Україні.

БТР-60XM «Хорунжий» – це глибока модернізація БТР-60, виконана відомим вітчизняним підприємством НВО «Практика», повідомляє видання «Автоцентр».

Від старого БТР-60 у «Хорунжого» мало що залишилося. По-перше, змінилася компоновка. Двигун перенесли у носову частину.

По-друге, встановлено новий, більш просторий корпус із задньою апареллю десантного відділення. Броня застосовується фінська. Крім того, посилено протимінний захист підлоги.

По-третє, вдосконалено бойовий модуль, з використанням сучасних приладів спостереження і можливості установки дистанційно керованої зброї.