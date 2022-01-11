Українські військові вантажівки отримають американські мотори

Вантажівки КрАЗ будуть компонуватися американськими двигунами Cummins

Кременчуцький автомобільний завод готує оновлення моделі КрАЗ-63221. Це вантажний бортовий повнопривідний автомобіль з колісною формулою 6х6, який, у тому числі, використовують військові.

Оновлена вантажівка отримає американський двигун Cummins. Про це повідомив начальник експериментального цеху «АвтоКрАЗа» Валентин Овдієнко.

КрАЗ-63221 призначений для монтажу озброєння і військової техніки, установок спеціального та промислового призначення, а також буксирування причепа всіма видами доріг.

Вантажівка виготовляється в модифікації військового призначення, обладнана системою регулювання тиску в шинах і місцями для кріплення особистої зброї водія і пасажирів.

Минулого року КрАЗ також отримав замовлення на виготовлення вантажівок для армії США. Український завод уклав трирічний контракт на поставку великовантажних автомобілів КрАЗ 4х4 і запасних частин до них. Замовлення включає транспорт для особового складу, бортові вантажівки, цистерни для води і палива.

Детально про цей контракт «Главком» розповідав за цим посиланням.