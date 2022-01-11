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    Українські військові вантажівки отримають американські мотори

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    Шасі КрАЗ-63221 використовують для встановлення новітніх радіолокаційних станцій - Українські військові вантажівки отримають американські мотори
    Шасі КрАЗ-63221 використовують для встановлення новітніх радіолокаційних станцій
    фото: АвтоКрАЗ

    Вантажівки КрАЗ будуть компонуватися американськими двигунами Cummins

    Кременчуцький автомобільний завод готує оновлення моделі КрАЗ-63221. Це вантажний бортовий повнопривідний автомобіль з колісною формулою 6х6, який, у тому числі, використовують військові.

    Оновлена вантажівка отримає американський двигун Cummins. Про це повідомив начальник експериментального цеху «АвтоКрАЗа» Валентин Овдієнко.

    КрАЗ-63221 призначений для монтажу озброєння і військової техніки, установок спеціального та промислового призначення, а також буксирування причепа всіма видами доріг.

    Вантажівка виготовляється в модифікації військового призначення, обладнана системою регулювання тиску в шинах і місцями для кріплення особистої зброї водія і пасажирів.

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    Українські військові вантажівки отримають американські мотори
    Українські військові вантажівки отримають американські мотори
    Українські військові вантажівки отримають американські мотори
    Українські військові вантажівки отримають американські мотори
    Українські військові вантажівки отримають американські мотори
    Українські військові вантажівки отримають американські мотори
    Українські військові вантажівки отримають американські мотори
    Українські військові вантажівки отримають американські мотори

    Минулого року КрАЗ також отримав замовлення на виготовлення вантажівок для армії США. Український завод уклав трирічний контракт на поставку великовантажних автомобілів КрАЗ 4х4 і запасних частин до них. Замовлення включає транспорт для особового складу, бортові вантажівки, цистерни для води і палива.

    Детально про цей контракт «Главком» розповідав за цим посиланням.

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    Теги: військова техніка
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    Українські військові вантажівки отримають американські мотори