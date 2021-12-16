Влада готується до заворушень? Нацгвардія закупила спеціальні автобуси (відео)

Національна гвардія закупила спеціалізовані автомобілі, які використовуються під час вуличних заворушень

Національна гвардія закупила велику партію спеціальних автомобілів на базі мікроавтобусів Ford Transit, які підготовлені до роботи в умовах вуличних заворушень. Всього у розпорядженні гвардійців з’явилося 45 спеціалізованих бусів.

Офіційне цільове призначення автомобілів – виконання завдань з охорони громадського порядку.

Кожен автобус вміщує 30 військовослужбовців, включно з водієм та озброєнням.

Машини оснащені:

бортовими комп’ютерами;

цифровим зв’язком;

відео реєстраторами;

світло-акустичними панелями;

сигнально-гучномовними пристроями;

захисними решітками лобового скла, вікон, ліхтарів;

силовим переднім бампером.

Загальна вартість автомобілів – 94,5 млн грн.

Найближчим часом спецавтівки відправлять до військових частин у різних регіонах України.