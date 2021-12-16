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    Влада готується до заворушень? Нацгвардія закупила спеціальні автобуси (відео)

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    Нацгвардія отримала спецтехніку - Влада готується до заворушень? Нацгвардія закупила спеціальні автобуси (відео)
    Нацгвардія отримала спецтехніку
    фото: facebook.com

    Національна гвардія закупила спеціалізовані автомобілі, які використовуються під час вуличних заворушень

    Національна гвардія закупила велику партію спеціальних автомобілів на базі мікроавтобусів Ford Transit, які підготовлені до роботи в умовах вуличних заворушень. Всього у розпорядженні гвардійців з’явилося 45 спеціалізованих бусів.

    Офіційне цільове призначення автомобілів – виконання завдань з охорони громадського порядку.

    Кожен автобус вміщує 30 військовослужбовців, включно з водієм та озброєнням.

    Машини оснащені:

    • бортовими комп’ютерами;
    • цифровим зв’язком;
    • відео реєстраторами;
    • світло-акустичними панелями;
    • сигнально-гучномовними пристроями;
    • захисними решітками лобового скла, вікон, ліхтарів;
    • силовим переднім бампером.

    Загальна вартість автомобілів – 94,5 млн грн.

    Найближчим часом спецавтівки відправлять до військових частин у різних регіонах України.

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    Теги: Нацгвардія військова техніка
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    Влада готується до заворушень? Нацгвардія закупила спеціальні автобуси (відео)