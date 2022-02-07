Обов’язковий техогляд повертається: які автомобілі його не пройдуть

У 2022 році в Україні має повернутися обов’язковий техогляд. Його пройдуть далеко не всі автомобілі

Цей рік обіцяє стати дуже цікавим для водіїв – у 2022-му має повернутися обов’язкових технічний огляд легкового транспорту. Його проходитимуть всі без виключення власники автомобілів та причепів до них.

Представники влади запевняють: новий техогляд не матиме нічого спільного з тим, що відбувалося до 2011 року, коли автомобілісти в Україні теж мали віддавати раз на два року свою машину для перевірки її технічного стану. Але отримати талон про вдалий техогляд можна було за хабар.

Цього разу має бути все по-чесному. Якщо дійсно так і буде, то деяким власникам автомобілів слід вже зараз задуматись над тим, як вони збираються проходити обов’язковий техогляд.

Звісно, що може бути купа причин, через які можна завалити технічний «іспит». Але зараз піде мова про типові недоліки автомобілів в Україні, з якими техогляд пройти буде неможливо.

Автомобілі із США

В останні роки США стали одним із головних експортів в Україну вживаних автомобілів. Зазвичай, українці купують на аукціонах так звані «битки» – автомобілі після аварій, які відновлюють вже у нас.

Але окрім технічних проблем такі машини ще мають і конструктивні. У США використовують червоні сигнали поворотів та габаритів. А в Україні вони мають бути жовтого кольору.

Тобто, з американською оптикою автомобіль техогляд не пройде. Її доведеться міняти. Також проблеми можуть виникнути, якщо ремонт було зроблено неякісно.

Не заводська паливна система

Проте, оптика – далеко не головна проблема, з якою можуть стикнутися автомобілісти. Не зможуть пройти обов’язковий техогляд і автомобілі з модифікованою паливною системою. А такі машини трапляються нерідко. Власники деяких машин можуть навіть не знати, що їх паливна система не відповідає заводським вимогам.

Навіщо водії модифікують паливну систему? Справа у тому, що сучасний автомобіль має обладнання, яке дозволяє знизити рівень шкідливих викидів в атмосферу. Проте, такі деталі коштують, м’яко кажучи, недешево. Наприклад, каталізатор вихлопних газів на популярний в Україні Volkswagen Passat може коштувати більше 100 тис. грн.

Щоб не платити такі гроші, водії звертаються до майстрів, які просто вирізають каталізатор. Така послуга коштує приблизно 1,5 тис. грн. Це значно дешевше ніж купувати новий каталізатор.

Але пройти техогляд з модифікованою таким чином паливною системою не вдасться.

Переобладнані автомобілі

Переобладнаних автомобілів в Україні стає все більше. Остання модна тенденція – робити з автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння електромобілі. У Дніпрі це заняття навіть поставили на потік. Проєкт називається Kozak EV. Його автори переобладнують бензинові ЗАЗ «Таврія» та «Славута» у електромобілі. Детально про цей проєкт «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Подібні зміни потребують сертифікації. Якщо її не пройти, автомобіль немає жодних шансів пройти обов’язковий техогляд.

Те саме стосується і комерційної техніки, яку перетворюють на пасажирську. Якщо робити це без подальшою сертифікації, такі автомобілі опиняються поза законом.

Чи треба буде платити за обов’язковий техогляд

Інформації про те, що обов’язковий техогляд буде платним, немає.

Пропозиції, брати гроші за техогляд, немає у жодному проєкті закону. Проте, встановити певний тариф можуть на рівні Кабміну. Тож стверджувати, що обов’язковий техогляд буде безкоштовним, зараз зарано.

Детально про всі нюанси повернення обов’язкового техогляду «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Що буде, якщо не пройти техогляд

За непроходження техогляду зараз передбачений штраф 1,7 тис. грн. За повторне порушення – позбавлення водійського посвідчення.

За які порушення правил дорожнього руху передбачені найбільші штрафи – дивіться за цим посиланням.