Volkswagen та Skoda: стало відомо, які автівки хочуть розмитнити українці графіка



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У митниці проаналізували запити громадян через калькулятор

Українці найбільше цікавились розмитненням автомобілів Volkswagen та Skoda. Про це повідомляє Державна митна служба України.

У листопаді 2019 року Державна митна служба України за підтримки проєкту EU4PFM (Програма з управління державними фінансами в Україні) запустила калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні автомобіля. Через сервіс можна отримати дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 рр. на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2,3 тис. моделей.

У митниці проаналізували запити громадян через калькулятор. До п’ятірки авто, інформацію про які найчастіше шукали користувачі калькулятора, увійшли:

Volkswagen – 175 тис. запитів

Skoda – 96 тис. запитів

Renault – 62 тис. запитів

Opel – 58.3 тис. запитів

Ford – 52 тис. запитів.

Загалом за період з березня по липень 2020 р. послугами онлайн-калькулятора скористалися майже 700 тис. унікальних користувачів, які створили 4.9 млн запитів.

До слова, в Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за кордоном авто.