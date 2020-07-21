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    Авто

    Volkswagen та Skoda: стало відомо, які автівки хочуть розмитнити українці

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    Volkswagen та Skoda: стало відомо, які автівки хочуть розмитнити українці

    У митниці проаналізували запити громадян через калькулятор

    Українці найбільше цікавились розмитненням автомобілів Volkswagen та Skoda. Про це повідомляє Державна митна служба України.

    У листопаді 2019 року Державна митна служба України за підтримки проєкту EU4PFM (Програма з управління державними фінансами в Україні) запустила калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні автомобіля. Через сервіс можна отримати дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 рр. на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2,3 тис. моделей.

    У митниці проаналізували запити громадян через калькулятор. До п’ятірки авто, інформацію про які найчастіше шукали користувачі калькулятора, увійшли:

    • Volkswagen – 175 тис. запитів
    • Skoda – 96 тис. запитів
    • Renault – 62 тис. запитів
    • Opel – 58.3 тис. запитів
    • Ford – 52 тис. запитів.
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    Загалом за період з березня по липень 2020 р. послугами онлайн-калькулятора скористалися майже 700 тис. унікальних користувачів, які створили 4.9 млн запитів.

    До слова, в Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за кордоном авто.

    митниця машини українці автомобіль Державна митна служба
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