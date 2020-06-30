Нацрада реформ представила концепцію оновленої Митниці



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Реформа Митної служби триває

Митну службу планують «діджиталізувати»

Під час засідання Національної ради реформ була представлена концепція реформування Державної митної служби. Митниця повинна відійти від бюрократичних процедур.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Зокрема, планується створення «відкритих митних просторів», які дозволять підвищити зарплати митникам, модернізувати інфраструктуру, а також автоматизувати і діджиталізувати митну систему.

«Головною концепцією відкритого митного простору є те, що ми відходимо від класичного штампа і перетворюємо це на платний сервіс», - повідомив голова виконавчого комітету реформ Саакашвілі.

Також в рамках реформи планують посилити відповідальність за контрабанду та уніфікувати митні ставки.

«Якщо ми говоримо про митну реформу, у нас повинен бути менеджер - це керівник митниці, який зможе впровадити реформу. - ред.) в життя», - сказав президент Володимир Зеленський.

Крім цього була представлена попередня версія законопроекту про податок на виведений капітал. Учасники погодилися продовжити роботу над його вдосконаленням.

Раніше стало відомо, що Митниця у травні не виконала план з доходів на близько 3 млрд грн.

Водночас у травні в Україні стартував пілотний проєкт автоматичного оформлення декларацій.