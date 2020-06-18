В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за кордоном авто



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У Раді на початку травня був зареєстрований законопроєкт про зниження вартості розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією

При реєстрації ввезених з-за кордону автомобілів українцям потрібно буде надати офіційний переклад документів і апостиль, додатково це обійдеться в 150-200 євро

Міністерство внутрішніх справ внесло зміни щодо реєстрації ввезених з-за кордону автомобілів.

Такий проєкт постанови оприлюднено на сайті уряду.

При реєстрації ввезених з-за кордону автомобілів українцям потрібно буде надати офіційний переклад документів і апостиль.

Додатково це обійдеться в 150-200 євро. Саме така сума вказана в юридичних фірмах, що займаються цією діяльністю.

Проєкт містить таку вимогу, «якщо транспортні засоби були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов’язковим є подання до сервісних центрів МВС реєстраційних документів на транспортний засіб такої держави або документів, що підтверджують їх реєстрацію». Такими вважаються документи, складені за межами України за участю посадових осіб компетентних органів або надіслані від таких органів, за умови їх перекладу державною мовою консульськими установами Міністерства закордонних справ України або офіційними органами інших держав шляхом проставлення на документах апостиля.

Якщо зазначену постанову ухвалять, власник автомобіля, привезеного з іншої країни, повинен буде надати в сервісний центр офіційно перекладений і засвідчений апостилем документ про перехід власності на автомобіль.

Проте варто зазначити, що для легалізації документів з країн, з якими Україна уклала спеціальні угоди, знадобиться тільки гербова печатка. Список країн у документі не надається.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про зниження вартості розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Довідка: