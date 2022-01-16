Названо марки автомобілів, які найчастіше шукали в інтернеті минулого року

Toyota - найпопулярніша марка автомобілів в інтернеті у 2021 році

Автомобілі яких марок користувалися найбільшим попитом минулого року у користувачів Google

Консалтингова агенція Compare The Market опублікувала рейтинг автомобільних брендів, які цікавили користувачів інтернету минулого року. Експерти склали список марок на основі запитів у пошуковій системі Google у 154 країнах.

За підсумками дослідження найпопулярнішою автомобільною компанією у світі в 2021 році стала Toyota. Японський бренд виявився популярнішим за інших у 47 країнах. У 31% випадків люди шукали новини про Toyota.

Головними причинами підвищеного інтересу до Toyota фахівці назвали дебюти Land Cruiser 300 та Corolla Cross, а також прем'єру першого електромобіля марки bZ4X.

У трійку лідерів також потрапили BMW і Mercedes-Benz.

А ось в Україні найпопулярнішою маркою року у мережі виявилася французька Renault, яка в загальному заліку знаходиться лише на восьмому місці.

Топ-10 найпопулярніших марок в інтернеті у 2021 році: