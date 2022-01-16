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    Названо марки автомобілів, які найчастіше шукали в інтернеті минулого року

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    Toyota - найпопулярніша марка автомобілів в інтернеті у 2021 році - Названо марки автомобілів, які найчастіше шукали в інтернеті минулого року
    Toyota - найпопулярніша марка автомобілів в інтернеті у 2021 році
    фото: glavcom.ua

    Автомобілі яких марок користувалися найбільшим попитом минулого року у користувачів Google

    Консалтингова агенція Compare The Market опублікувала рейтинг автомобільних брендів, які цікавили користувачів інтернету минулого року. Експерти склали список марок на основі запитів у пошуковій системі Google у 154 країнах.

    За підсумками дослідження найпопулярнішою автомобільною компанією у світі в 2021 році стала Toyota. Японський бренд виявився популярнішим за інших у 47 країнах. У 31% випадків люди шукали новини про Toyota.

    Головними причинами підвищеного інтересу до Toyota фахівці назвали дебюти Land Cruiser 300 та Corolla Cross, а також прем'єру першого електромобіля марки bZ4X.

    У трійку лідерів також потрапили BMW і Mercedes-Benz.

    А ось в Україні найпопулярнішою маркою року у мережі виявилася французька Renault, яка в загальному заліку знаходиться лише на восьмому місці.

    Топ-10 найпопулярніших марок в інтернеті у 2021 році:

    1. Toyota;
    2. BMW;
    3. Mercedes;
    4. Audi;
    5. Kia;
    6. Hyundai;
    7. Tesla;
    8. Renault;
    9. Ford;
    10. Honda.

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    Теги: Google Tesla Mercedes Hyundai Renault Toyota Kia BMW Audi Honda Ford
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    Названо марки автомобілів, які найчастіше шукали в інтернеті минулого року