Tesla небезпечна на морозі. У електромобілів знайшли серйозний дефект

У Tesla знайшли новий дефект – клімат-контроль відмовляє на морозі. З цією проблему вже зіткнулися деякі власники

Дефекти – не рідкість для Tesla, у якої виникають проблеми як з передовими технологіями на кшталт автопілота, так і зі стандартним оснащенням: на електрокарах загоряються акумулятори, вилітають шибки та іржавіють бампери.

Черговою неприємністю стали масові скарги користувачів на клімат-контроль у моделях Model 3 і Model Y: збій залишає салон без опалення, що особливо небезпечно в країнах з морозними зимами.

Один з власників проблемної Tesla проживає в Канаді. Він придбав кросовер Model Y. Проте щось пішло не так: минулої зими клімат-контроль відмовився вмикатися під час руху. Tesla запропонувала капітальний ремонт системи теплового насоса, де автівка провела близько місяця – до весни, коли проблема стала менш актуальною.

З настанням осені господар «Тесли» виявив, що клімат-контроль знову не працює – електрокару знадобилася заміна датчиків у системі опалення.

До сервісного центру, що знаходиться за 450 кілометрів, йому вдалося дістатися лише у грудні. Звідти він поїхав з працюючим обігрівачем, проте через деякий час він відключився: у цей момент господар Tesla із сім'єю проїжджав безлюдними місцями, а температура на вулиці опустилася до -30 градусів.

Дістатись населеного пункту, не заробивши проблеми зі здоров'ям, сім'ї вдалося лише завдяки грілкам та ковдрам, які господар електрокара про всяк випадок припас у салоні.

Після цієї поїздки електрокар відправлявся на ремонт ще двічі, але остаточно вирішити проблему з клімат-контролем так і не вдалося. Загалом кросовер провів у сервісних центрах 39 днів.

За словами власника Model Y, такий досвід змусив його задуматися про те, щоб повернутися до автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

З аналогічною проблемою зіткнулися ще кілька господарів Tesla у Північній Америці та Фінляндії, причому у суворіших умовах – за температури до -40 градусів.

Tesla поки що ніяк не коментує ситуацію.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.