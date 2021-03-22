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    Яким буде перший автомобіль Xiaomi: перші подробиці

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    Xiaomi буде конкурувати з Tesla - Яким буде перший автомобіль Xiaomi: перші подробиці
    Xiaomi буде конкурувати з Tesla

    Xiaomi почне роботу над власним автомобілем у найближчі декілька місяців

    За даними китайських ЗМІ, які посилаються на власні джерела, Xiaomi «стрімко» розгортає проект зі створення першого автомобіля. Робота над авто почнеться в найближчі декілька місяців – проект має стартувати в квітні-травні.

    Згідно з першими подробицями, автомобілі Xiaomi будуть схожі на електрокари китайської компанії Xiaopeng, яка присутня на ринку з 2014 року.

    Так може виглядати перший електромобіль Xiaomi
    Так може виглядати перший електромобіль Xiaomi

    Джерело повідомляє, що китайці планують сконцентруватися на виробництві високотехнологічних моделей, які матимуть просунутий автопілот, що зможе конкурувати з останніми розробками Tesla. Також новинки обладнають сучасними батареями, які зможуть забезпечувати великий запас ходу.

    Аналітики і інсайдери позитивно зустріли чутки про роботу над проектом автомобіля в компанії. Після новини акції Xiaomi Group на Гонконгській фондовій біржі виросли на 2,6%.

    Нагадаємо, що Xiaomi активно працює над своїм першим гнучким смартфоном. Всі подробиці проекту – за посиланням.

    Теги: Xiaomi
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