Яким буде перший автомобіль Xiaomi: перші подробиці

Xiaomi буде конкурувати з Tesla

Xiaomi почне роботу над власним автомобілем у найближчі декілька місяців

За даними китайських ЗМІ, які посилаються на власні джерела, Xiaomi «стрімко» розгортає проект зі створення першого автомобіля. Робота над авто почнеться в найближчі декілька місяців – проект має стартувати в квітні-травні.

Згідно з першими подробицями, автомобілі Xiaomi будуть схожі на електрокари китайської компанії Xiaopeng, яка присутня на ринку з 2014 року.

Так може виглядати перший електромобіль Xiaomi

Джерело повідомляє, що китайці планують сконцентруватися на виробництві високотехнологічних моделей, які матимуть просунутий автопілот, що зможе конкурувати з останніми розробками Tesla. Також новинки обладнають сучасними батареями, які зможуть забезпечувати великий запас ходу.

Аналітики і інсайдери позитивно зустріли чутки про роботу над проектом автомобіля в компанії. Після новини акції Xiaomi Group на Гонконгській фондовій біржі виросли на 2,6%.

Нагадаємо, що Xiaomi активно працює над своїм першим гнучким смартфоном. Всі подробиці проекту – за посиланням.