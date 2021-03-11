Яким буде перший «гнучкий» смартфон Xiaomi
Зовсім скоро з’явиться Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max – флагманський смартфон з «гнучким» екраном
Прихильники китайської Xiaomi вже давно чекають на Mi Mix 4 Pro Max. Це має бути перший смартфон компанії з «гнучким» екраном, який може складатися, як книжка. Подібні моделі вже є на ринку. Наприклад, Samsung Galaxy Z Fold2 або Huawei Mate X2.
Долучитися до конкурентів цього року має й Xiaomi. Очікується, що новинка матиме екран діагоналлю приблизно 8 дюймів у розвернутому стані. Другий дисплей матиме діагональ 6,4 дюйма.
Смартфон також буде оснащуватися витривалою батареєю та підтримувати швидку зарядку.
Скільки коштуватиме новинка, невідомо. Але уявити приблизний цінник можна, подивившись на ціни конкурентів. Наприклад, в Україні «гнучкий» смартфон від Samsung коштує приблизно 60 тисяч гривень. Ціна аналогічної моделі від Huawei – 50 тисяч гривень.
Цього року також має з’явитися новий смартфон від Apple – iPhone 13. Детальніше про це – за посиланням.
Готує нового флагмана й Huawei. Що відомо про новинку, можна дізнатися тут.