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    Яким буде перший «гнучкий» смартфон Xiaomi

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    Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max - Яким буде перший «гнучкий» смартфон Xiaomi
    Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max

    Зовсім скоро з’явиться Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max – флагманський смартфон з «гнучким» екраном

    Прихильники китайської Xiaomi вже давно чекають на Mi Mix 4 Pro Max. Це має бути перший смартфон компанії з «гнучким» екраном, який може складатися, як книжка. Подібні моделі вже є на ринку. Наприклад, Samsung Galaxy Z Fold2 або Huawei Mate X2.

    Долучитися до конкурентів цього року має й Xiaomi. Очікується, що новинка матиме екран діагоналлю приблизно 8 дюймів у розвернутому стані. Другий дисплей матиме діагональ 6,4 дюйма.

    Смартфон також буде оснащуватися витривалою батареєю та підтримувати швидку зарядку.

    Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max
    Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max

    Скільки коштуватиме новинка, невідомо. Але уявити приблизний цінник можна, подивившись на ціни конкурентів. Наприклад, в Україні «гнучкий» смартфон від Samsung коштує приблизно 60 тисяч гривень. Ціна аналогічної моделі від Huawei – 50 тисяч гривень.

    Цього року також має з’явитися новий смартфон від Apple – iPhone 13. Детальніше про це – за посиланням.

    Готує нового флагмана й Huawei. Що відомо про новинку, можна дізнатися тут.

    Теги: ціни Apple смартфон
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