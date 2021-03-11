Яким буде перший «гнучкий» смартфон Xiaomi

Зовсім скоро з’явиться Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max – флагманський смартфон з «гнучким» екраном

Прихильники китайської Xiaomi вже давно чекають на Mi Mix 4 Pro Max. Це має бути перший смартфон компанії з «гнучким» екраном, який може складатися, як книжка. Подібні моделі вже є на ринку. Наприклад, Samsung Galaxy Z Fold2 або Huawei Mate X2.

Долучитися до конкурентів цього року має й Xiaomi. Очікується, що новинка матиме екран діагоналлю приблизно 8 дюймів у розвернутому стані. Другий дисплей матиме діагональ 6,4 дюйма.

Смартфон також буде оснащуватися витривалою батареєю та підтримувати швидку зарядку.

Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max

Скільки коштуватиме новинка, невідомо. Але уявити приблизний цінник можна, подивившись на ціни конкурентів. Наприклад, в Україні «гнучкий» смартфон від Samsung коштує приблизно 60 тисяч гривень. Ціна аналогічної моделі від Huawei – 50 тисяч гривень.

Цього року також має з’явитися новий смартфон від Apple – iPhone 13. Детальніше про це – за посиланням.

Готує нового флагмана й Huawei. Що відомо про новинку, можна дізнатися тут.