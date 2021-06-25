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    Зроблено в США: названо найбільш американські автомобілі у 2021 році

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    Tesla Model 3 визнано найбільш американським автомобілем у 2021 році - Зроблено в США: названо найбільш американські автомобілі у 2021 році
    Tesla Model 3 визнано найбільш американським автомобілем у 2021 році
    Фото: Tesla

    Експерти назвали моделі автомобілів, які мають найбільше деталей та компонентів, вироблених в США

    Американські експерти з Cars.com визначили переможців власного конкурсу «Зроблено в США індекс» (American-Made Index). В ньому експерти визначають моделі автомобілів, які можна по-справжньому американськими.

    Під час визначення переможців враховуються п’ять основних факторів:

    • місце остаточного складання;
    • походження деталей;
    • походження двигунів;
    • походження трансмісій;
    • робоча сила.

    Цього року перше місце в рейтингу зайняв електричний седан Tesla Model 3 (не представлена в Україні офіційно), яка є найдоступнішою моделлю компанії Ілона Маска.

    В цілому ж топ-10 найбільш американських автомобілів цього року виглядає наступним чином:

    1. Tesla Model 3;
    2. Ford Mustang;
    3. Tesla Model Y;
    4. Jeep Cherokee;
    5. Chevrolet Corvette;
    6. Honda Ridgeline;
    7. Honda Odyssey;
    8. Honda Pilot;
    9. Honda Passport;
    10. Toyota Tundra.

    Цікаво, що з 10 цих моделей в Україні офіційно не продається жодна.

    Нещодавно американці також визначили, як легалізація марихуани впливає на безпеку на дорогах. Детально «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: США Електромобілі Tesla Toyota Honda
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    Зроблено в США: названо найбільш американські автомобілі у 2021 році