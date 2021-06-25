Зроблено в США: названо найбільш американські автомобілі у 2021 році

Tesla Model 3 визнано найбільш американським автомобілем у 2021 році

Експерти назвали моделі автомобілів, які мають найбільше деталей та компонентів, вироблених в США

Американські експерти з Cars.com визначили переможців власного конкурсу «Зроблено в США індекс» (American-Made Index). В ньому експерти визначають моделі автомобілів, які можна по-справжньому американськими.

Під час визначення переможців враховуються п’ять основних факторів:

місце остаточного складання;

походження деталей;

походження двигунів;

походження трансмісій;

робоча сила.

Цього року перше місце в рейтингу зайняв електричний седан Tesla Model 3 (не представлена в Україні офіційно), яка є найдоступнішою моделлю компанії Ілона Маска.

В цілому ж топ-10 найбільш американських автомобілів цього року виглядає наступним чином:

Tesla Model 3; Ford Mustang; Tesla Model Y; Jeep Cherokee; Chevrolet Corvette; Honda Ridgeline; Honda Odyssey; Honda Pilot; Honda Passport; Toyota Tundra.

Цікаво, що з 10 цих моделей в Україні офіційно не продається жодна.

Нещодавно американці також визначили, як легалізація марихуани впливає на безпеку на дорогах. Детально «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.