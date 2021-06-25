Зроблено в США: названо найбільш американські автомобілі у 2021 році
Експерти назвали моделі автомобілів, які мають найбільше деталей та компонентів, вироблених в США
Американські експерти з Cars.com визначили переможців власного конкурсу «Зроблено в США індекс» (American-Made Index). В ньому експерти визначають моделі автомобілів, які можна по-справжньому американськими.
Під час визначення переможців враховуються п’ять основних факторів:
- місце остаточного складання;
- походження деталей;
- походження двигунів;
- походження трансмісій;
- робоча сила.
Цього року перше місце в рейтингу зайняв електричний седан Tesla Model 3 (не представлена в Україні офіційно), яка є найдоступнішою моделлю компанії Ілона Маска.
В цілому ж топ-10 найбільш американських автомобілів цього року виглядає наступним чином:
- Tesla Model 3;
- Ford Mustang;
- Tesla Model Y;
- Jeep Cherokee;
- Chevrolet Corvette;
- Honda Ridgeline;
- Honda Odyssey;
- Honda Pilot;
- Honda Passport;
- Toyota Tundra.
Цікаво, що з 10 цих моделей в Україні офіційно не продається жодна.
Нещодавно американці також визначили, як легалізація марихуани впливає на безпеку на дорогах. Детально «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.
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