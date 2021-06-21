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    Американці дослідили, як легалізація марихуани впливає на безпеку на дорогах

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    В США через легалізацію марихуани зростає кількість ДТП - Американці дослідили, як легалізація марихуани впливає на безпеку на дорогах

    В США через легалізацію марихуани зростає кількість ДТП

    Фото: Wall Street Journal

    Страховий інститут дорожньої безпеки США вирішив дослідити, яким чином легалізація марихуани в деяких штатах вплинула на безпеку на дорогах

    Чи впливає легалізація марихуани на безпеку на дорогах? Таким питанням задалися в IIHS – Страховому інституті шосейної безпеки США.

    Експерти проаналізували дані за 10 років – з 2009 по 2019 роки. У звіті враховано кількість аварій з потерпілими або загиблими в тих штатах, де марихуана стала легальною, в порівнянні зі штатами, де вона, як і раніше, заборонена.

    Висновок наступний: дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими в середньому на 6,6 відсотка частіше відбуваються саме в тих штатах, де марихуана законна. Число аварій зі смертельним результатом в тих самих штатах збільшилася в середньому на 2,3 відсотка.

    У штатах, де продажі марихуани вже стали помітною сферою роздрібної торгівлі, статистика ще більш тривожна. Фахівці IIHS зафіксували зростання дорожньо-транспортних пригод із потерпілими на 5,9 відсотка і аварій з летальним результатом на 3,8 відсотка.

    Втім, в дослідженні наголошується, що інші чинники, не пов'язані з наркотиками, можуть також вплинути на результати.

    Зараз марихуана дозволена до вживання в рекреаційних цілях в 11 американських штатах і окрузі Колумбія.

    Страховий інститут шосейної безпеки (IIHS) – це неприбуткова організація у США фінансована страховими компаніями. Вона працює над зменшенням кількості аварій на дорогах, а також проводить краш-тести нових автомобілів. Наприклад, нещодавно організація протестувала корейські люксові кросовери.

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    Теги: ДТП США легалізація марихуани
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    Американці дослідили, як легалізація марихуани впливає на безпеку на дорогах