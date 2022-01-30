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    Apple оголошує війну постачальникам підробних аксесуарів і гаджетів

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    Apple оголосила війну підробкам - Apple оголошує війну постачальникам підробних аксесуарів і гаджетів
    Apple оголосила війну підробкам
    фото з відкритих джерел

    Продавці почали отримувати листи із попередженням про можливе блокування

    Найбільший маркетплейс у країнах Латинської Америки Mercado Libre оголосив війну продавцям підроблених гаджетів та аксесуарів Apple на своїй платформі.

    Продавці, які розміщують свої товари на Mercado Libre (аналог Ozon, Wildberries тощо), почали отримувати листи із попередженням про можливе блокування за продаж контрафактних товарів Apple. Якщо маркетплейс упіймає продавця, наприклад, з підробленими AirPods, то з платформи будуть видалені всі оголошення автора про продаж гаджетів Apple.

    Крім того, Mercado Libre заборонить акаунту продавати будь-які товари компанії у майбутньому.

    Перевіряти справжність аксесуарів і гаджетів може безпосередньо сама Apple.

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    Теги: Apple
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    Apple оголошує війну постачальникам підробних аксесуарів і гаджетів