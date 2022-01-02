Великі вирізи в дисплеях в останні кілька років стали «фішкою» компанії Apple

Apple залишає великий набір датчиків у верхній частині екрану iPhone, та ще й додає подібний до MacBook Pro. Це подобається далеко не всім користувачам, але, наприклад, допомагає відрізнити iPhone від решти смартфонів. Можливо, наступного року дисплей моделі iPhone 14 Pro чекають зміни.

Згідно з інформацією видання TheElec, дисплеї iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max отримають значну зміну цієї частини. Замість відомої «брови», виріз зменшиться до невеликої «крапки» для фронтальної камери. Нічого нового для Android-смартфонів, але для iPhone це буде дуже велике оновлення. Діагоналі дисплеїв обох моделей при цьому залишаться без змін – 6,1 та 6,7 дюйма відповідно.

Зараз у великому вирізі, окрім камери, є набір датчиків Face ID. Навряд компанія відмовиться від цієї технології, тому сенсори доведеться кудись перемістити. Як пише саме видання, вони будуть розміщені під екраном.

Дешевші моделі iPhone 14, судячи з усього, можуть бути доповнені збільшеною моделлю Max, а от iPhone 14 mini може бути виключено у 2022 році. При цьому зміни у формі вирізів будуть тільки у моделей Pro.

І на сьогодні новини про вирізи в дисплеях пристроїв Apple не закінчились. Нові моделі MacBook Pro 14 та 16 також мають подібні «брови». Вони розміщені прямо на Menu Bar і це призвело до кумедної незручності.

Виріз для фронтальної камери в iPhone 14 Pro може значно зменшитись, а наступне оновлення macOS виправить конфлікти з камерою MBP у Menu Bar

Якщо у відкритої програми насичений набір функцій, які відображалися у лівій частині стрічки меню, то щось могло потрапити під виріз. Теж саме відбувалося, якщо у правій частині Menu Bar знаходиться багато іконок застосунків. Деякі розробники оновили свої програми та підлаштувались під це, а деякі — ні.

З наступним оновленням macOS Monterey 12.1 з’явиться функція, яка зможе автоматично підлаштовувати вміст Menu Bar і конфліктів з вирізом камери більше не буде.