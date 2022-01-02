  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Експерти назвали найпопулярніший iPhone всіх часів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найпопулярніших смартфон Apple - iPhone 6 - Експерти назвали найпопулярніший iPhone всіх часів
    Найпопулярніших смартфон Apple - iPhone 6
    фото з відкритих джерел

    Apple розказала, який iPhone найчастіше купували за 14 років існування марки смартфонів

    Apple повідомила, що продала 2 мільярди iPhone. На це пішло 14 років.

    Найпопулярнішим поколінням залишається iPhone 6. Базова модель і збільшений iPhone 6s Plus розійшлися тиражем, що перевищує 220 мільйонів копій. Це не тільки найбільш масові iPhone в історії, а й найпопулярніші смартфони в історії в цілому.

    Всього, за даними Asymco, у світі близько мільярда активних користувачів iPhone. Це приблизно чверть світового ринку смартфонів. А у рідних для Apple Штатах смартфони компанії мають 60% абонентів.

    Нагадаємо, нещодавно було презентовано нове покоління смартфонів Apple – iPhone 13. Новинка має такий само дизайн, як і його попередник. Мабуть, головна відмінність – це зменшена, так звана, брова – виїмка зверху екрана, де розміщено фронтальну камеру та різні датчики.

    Pro-версії iPhone 13 отримали новий екран Super Retina XDR, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Остання – адаптивна. Тобто, залежить від того, який контент споживає користувач.

    Детальніше про iPhone 13 – за посиланням.

    Читайте також:

    Теги: Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Експерти назвали найпопулярніший iPhone всіх часів