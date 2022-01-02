Експерти назвали найпопулярніший iPhone всіх часів

Apple розказала, який iPhone найчастіше купували за 14 років існування марки смартфонів

Apple повідомила, що продала 2 мільярди iPhone. На це пішло 14 років.

Найпопулярнішим поколінням залишається iPhone 6. Базова модель і збільшений iPhone 6s Plus розійшлися тиражем, що перевищує 220 мільйонів копій. Це не тільки найбільш масові iPhone в історії, а й найпопулярніші смартфони в історії в цілому.

Всього, за даними Asymco, у світі близько мільярда активних користувачів iPhone. Це приблизно чверть світового ринку смартфонів. А у рідних для Apple Штатах смартфони компанії мають 60% абонентів.

Нагадаємо, нещодавно було презентовано нове покоління смартфонів Apple – iPhone 13. Новинка має такий само дизайн, як і його попередник. Мабуть, головна відмінність – це зменшена, так звана, брова – виїмка зверху екрана, де розміщено фронтальну камеру та різні датчики.

Pro-версії iPhone 13 отримали новий екран Super Retina XDR, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Остання – адаптивна. Тобто, залежить від того, який контент споживає користувач.

Детальніше про iPhone 13 – за посиланням.