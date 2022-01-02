Apple зупинила виробництво iPhone на одному із заводів. Названо причини

Компанія припинила виробництво iPhone на заводі Foxconn в Індії на невизначений термін

Американська компанія Apple припинила виробництво iPhone на заводі Foxconn в Індії на невизначений термін. Це сталося через протести робітників на тлі масових харчових отруєнь. Завод, на якому збиралися смартфони iPhone 12, буде закритий доти, доки компанія Foxconn не покращить умови життя робітників та їх харчування, пише видання Gizmodo.

Нагадаємо, що минулого тижня близько 150 співробітників Foxconn були госпіталізовані через харчове отруєння, що призвело до масових протестів і зрештою до закриття заводу.

Пізніше Apple заявила, що завод у Шріперумбудурі перебуватиме на випробувальному терміні доти, доки компанія не переконається в тому, що її стандарти дотримуються належним чином.

Зі свого боку, компанія Foxconn вибачилася, заявивши, що дуже шкодує про проблему, що виникла, і пообіцяла вжити негайних заходів щодо поліпшення умов на своїх різних підприємствах.

Місцеві органи влади також включилися в ситуацію і повідомили, що поліпшення умов праці включатимуть розширення житлових приміщень, модернізацію купальних приміщень та доступну питну воду.

Це друга зупинка заводів Foxconn в Індії цього року. У грудні 2020 року працівники заводу Wistron просто розграбували його через невиплачену заробітну плату. Після покращень завод відновив виробництво у березні 2021 року.

Призупинення діяльності Wistron затримало просування виробництва Apple в Індію, куди компанія обіцяла інвестувати мільярд доларів задля диверсифікації своїх глобальних ланцюжків постачання. Apple планувала почати виробництво iPhone 13 на заводі в Шріперумбудурі в лютому, але статус цих планів тепер незрозумілий.

На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

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