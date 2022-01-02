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    CD Projekt випустила титановий годинник за $500 по грі Cyberpunk 2077

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    CD Projekt випустила титановий годинник - CD Projekt випустила титановий годинник за $500 по грі Cyberpunk 2077
    CD Projekt випустила титановий годинник
    фото з відкритих джерел

    Корпус і ремінець годинника виготовлені з титану

    Студія CD Projekt продовжує працювати над патчами до гри Cyberpunk 2077, яка через проблеми мала не дуже вдалий старт. Проте це не заважає компанії створювати аксесуари по всесвіту гри, і останнім таким продуктом став титановий наручний годинник T-2077 вартістю $500, виготовлений у співпраці з польським виробником BŁONIE.

    Корпус і ремінець годинника виготовлені з титану, який є дорогим матеріалом і часто використовується в преміальних версіях виробів. Вузький циферблат займає нижню частину годинника і покритий сапфіровим склом для кращої стійкості до подряпин.

    Водостійкість годинника становить 5 ATM, але це не означає, що його можна опускати на глибину до 50 метрів. Як і більшість простих цифрових годинників, T-2077 працює від батарейки CR2032, яка повинна прослужити кілька років, перш ніж буде потребувати замінити.

    Годинник має мінімальні акценти з гри Cyberpunk 2077, наприклад, логотип на ремінці та трохи жовтого кольору на кнопках.

    Уже з ціни очевидно, що T-2077 створений для завзятих шанувальників гри або колекціонерів. Проте його вартість точно не відповідає функціональності, адже єдиною опцією в годиннику є вибір між відображенням 12 або 24-годинного формату часу. Хоча від моделі, яка зроблена за грою про майбутнє, очікуєш можливостей хоча б на рівні з набагато дешевшими годинниками Casio.

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    Теги: гаджет
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    CD Projekt випустила титановий годинник за $500 по грі Cyberpunk 2077