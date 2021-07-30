  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Експерти назвали смартфон з найкращою камерою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Huawei P50 Pro - Експерти назвали смартфон з найкращою камерою
    Huawei P50 Pro
    Фото: Huawei

    Нещодавно презентовану новинку від Huawei було визнано смартфоном з найкращою камерою

    Днями китайська Huawei представила новий флагман Huawei P50 Pro. І ось новинка вже встигла отримати звання найкращого смартфона для мобільної фотографії.

    Експерти DxOMark поставили смартфон на перше місце як за якістю основної, так і фронтальної камери. У першому випадку Huawei P50 Pro отримав 144 бали, обійшовши колишнього лідера - Xiaomi Mi 11 Ultra - всього на 1 бал.

    Фронталка отримала 106 балів, що вже на 2 бали більше, ніж у Huawei Mate 40 Pro.

    Huawei P50 Pro отримав:

    • головний модуль на 50 мегапікселів з максимальною апертурою f/1.8 і системою оптичної стабілізації;
    • 13-мегапіксельний датчик з ширококутною оптикою;
    • 40-мегапіксельний монохромний сенсор;
    • 64-мегапіксельний датчик з 3,5-кратним оптичним зумом і оптичною стабілізацією.

    Фронтальна камера має 13 мегапікселів.

    Гаджет оснащений 6,6-дюймовим OLED-екраном роздільною здатністю 2700х1228 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц і процесором Snapdragon 888 або Kirin 9000.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Теги: смартфон Huawei
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Експерти назвали смартфон з найкращою камерою