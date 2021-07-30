Експерти назвали смартфон з найкращою камерою

Нещодавно презентовану новинку від Huawei було визнано смартфоном з найкращою камерою

Днями китайська Huawei представила новий флагман Huawei P50 Pro. І ось новинка вже встигла отримати звання найкращого смартфона для мобільної фотографії.

Експерти DxOMark поставили смартфон на перше місце як за якістю основної, так і фронтальної камери. У першому випадку Huawei P50 Pro отримав 144 бали, обійшовши колишнього лідера - Xiaomi Mi 11 Ultra - всього на 1 бал.

Фронталка отримала 106 балів, що вже на 2 бали більше, ніж у Huawei Mate 40 Pro.

Huawei P50 Pro отримав:

головний модуль на 50 мегапікселів з максимальною апертурою f/1.8 і системою оптичної стабілізації;

13-мегапіксельний датчик з ширококутною оптикою;

40-мегапіксельний монохромний сенсор;

64-мегапіксельний датчик з 3,5-кратним оптичним зумом і оптичною стабілізацією.

Фронтальна камера має 13 мегапікселів.

Гаджет оснащений 6,6-дюймовим OLED-екраном роздільною здатністю 2700х1228 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц і процесором Snapdragon 888 або Kirin 9000.