Що відомо про новий флагманський смартфон від Huawei

Як виглядатиме новий флагманський смартфон Huawei P50 Pro

Huawei працює над наступним флагманським сімейством смартфонів – P50. І, завдяки черговому «зливу», ми тепер знаємо, як буде виглядати «найстарший» смартфон в лінійці – P50 Pro.

За попередніми даними, Huawei P50 стане першим смартфоном компанії, який відмовиться від Android. Девайс буде працювати на власній операційній системи.

На «піратських» фотографіях можна побачити, що до блоку основної камери входять дві величезні лінзи. Але поки що не відомо, скільки модулів камери матиме смартфон.

Зазвичай, сучасні флагманські моделі мають 3-4 модулі основної камери. Але, можливо, Huawei підготував якийсь сюрприз. І їх буде лише дві. В цілому флагманські смартфони компанії демонструють чудові фотографічні можливості. Тож цілком логічно, що китайці можуть запропонувати якесь нове рішення в роботі з модулями камери.

Ймовірно, що центральне місце займе модуль від Sony на 50 мегапікселів. Передня камера розташована зверху екрану по центру.

Huawei P50 Pro

На фото ми також бачимо, що задню частину P50 Pro буде виконано зі скла. А ось каркас буде металевим. Окремого роз’єму під навушники не буде.

За попередніми даними, екран матиме 6,6 дюйма, дуже тонкі рамки та трохи вигнуті краї.

Раніше повідомлялося, що базова версія Huawei P50 буде оснащена дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц. А Pro-версія отримає дисплей з частотою оновлення 120 Гц. За роботу смартфонів будуть відповідальні чіпсети HiSilicon Kirin 9000 та Kirin 9000e.

Huawei P50 Pro

Стандартна версія буде поставлятися з підтримкою швидкої зарядки потужністю 66 ват та швидкої бездротової зарядки потужністю 50 ват. Крім цього, Huawei працює над швидкою зарядкою потужністю 135 ват. І поки невідомо, яку зарядку отримає флагманський топовий P50 Pro.

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