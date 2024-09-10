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iPhone 16 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max: що змінилося і чи варто оновлюватися?

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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iPhone 16 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max: що змінилося і чи варто оновлюватися?

Новий флагман Apple отримав безліч поліпшень, але чи така велика різниця між моделями? Розбираємося разом

Ось і відбувся вихід довгоочікуваного Айфон 16 Про Макс,який через деякий час можна буде придбати в інтернет-магазині Фокстрот. Його попередник 14 Про Макс уже відзначив своє дворіччя. Новий флагман Apple отримав безліч поліпшень, але чи така велика різниця між моделями? Розбираємося разом.

Дизайн і розміри

Новий смартфон хизується оновленим дизайном – його корпус виконаний з титану, а рамки навколо дисплея стали ще тоншими (всього 1,15 мм). Діагональ екрана підросла до значних 6,9 дюйма – частково завдяки стоншенню рамок, частково через більш витягнуту форму корпусу. Ще одне цікаве нововведення в iPhone 16 Pro Max – кнопка управління камерою на торці, яка працює за тим самим принципом, що і сканер відбитків Touch ID в iPhone 8.

14-й на цьому тлі виглядає такою собі перехідною ланкою – у ньому поєднуються елементи старого дизайну (плоский сталевий корпус, класичний перемикач звуку) з новими фішками на кшталт «динамічного острова» Dynamic Island у вирізі екрана.

Дисплей

Головна причина купити Айфон 16 Про Макс – збільшена до 6.9“ діагональ. Крім того, заявлена наднизька яскравість 1 ніт, що стане в пригоді при використанні смартфона в повній темряві. В іншому ж дисплеї обох моделей дуже схожі:

  • матриця Super Retina XDR OLED;
  • підтримка технології ProMotion з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц;
  • звичний овальний виріз Dynamic Island, що об’єднує фронтальну камеру і сенсори Face ID.

iPhone 14 Pro Pro Max може похвалитися трохи меншим екраном на 6.7“ і піковою яскравістю в 1600 ніт, що згодом було перевершено новими моделями.

Продуктивність і ПЗ

Головна фішка iPhone 16 Про Макс – новенький чип A18 Pro, виконаний за другим поколінням 3-нм техпроцесу. Він не тільки швидший за будь-якого з попередників, а й може похвалитися просунутими можливостями машинного навчання і штучного інтелекту. Для ефективної роботи локального ШІ новому процесору асистує цілих 8 ГБ оперативної пам’яті.

iPhone 14 Pro Max задовольняється 4-нм чипом A16 Bionic і 6 ГБ ОЗП. Він, як і раніше, до біса швидкий у будь-яких завданнях, але в плані апаратної підтримки ШІ істотно поступається новачкові. При цьому ціна iPhone 16 Pro Max та сама, що й у попередників на момент запуску.

Камери

В iPhone 16 Pro Max встановлено оновлений набір камер:

  • 48 Мп основна;
  • 48 Мп надширококутна;
  • 12 Мп телефото з 5x зумом.

Серед інших оновлень камери в iPhone 16 Pro Max варто відзначити можливість фільмування з роздільною здатністю 4K зі швидкістю 120 кадрів/с. З таким набором функцій він точно припаде до смаку мобільним відеографам.

Де придбати новинку?

Навіть за цими даними можна сказати, що апгрейд з 14 Pro Max має сенс для багатьох. Хоча стара модель все ще актуальна, за всіма параметрами вона поступається новачкові. Ну а купити Айфон 16 Про Макс або почекати нового покоління – рішення в будь-якому випадку за вами. Купівля доступна в магазинах Фокстрот, де пропонуються наступні переваги:

  • офіційна гарантія на смартфон;
  • оплата декількома способами, включаючи розстрочку;
  • консультації при купівлі;
  • додаткові пропозиції по аксесуарам;
  • програма лояльності для кожного покупця.

Доступні до оцінки реальні фотографії телефону, що дозволить зробити візуальну оцінку та вибір.

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