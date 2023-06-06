Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Іран показав першу гіперзвукову ракету Fattah: що відомо

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Іран показав першу гіперзвукову ракету Fattah: що відомо
Максимальна швидкість ракети нібито буде сягати 15 махів (18 375 км/год)
фото з відкритих джерел

Заявлена дальність польоту ракет Fattah – 1400 км

6 червня в Ірані за присутності президента Ібрагіма Райсі та високопоставлених офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції показали гіперзвукову ракету Fattah. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на державні ЗМІ Ірана.

Державні ЗМІ повідомляють, що ракета має твердопаливне паливо з рухомим соплом другого ступеня. Це має дозволити ракеті досягати надвисоких швидкостей в маневрувати в атмосфері та навіть за її межами.

Ракета, за твердженням видання, має долати системи протиповітряної оборони противника. Також оприлюднили деякі характеристики ракети. Заявлена дальність польоту – 1400 км, максимальна швидкість нібито буде сягати 15 махів (18 375 км/год) перед ураженням цілі. Також в Ірані стверджують, що швидкість ракети дасть можливість випереджати традиційні системи ППО, а також уражати цілі з високою точністю.

Ракета Fattah
Ракета Fattah
фото з відкритих джерел

Зазначимо, що показ гіперзвукової анонсували 30 травня. Генерал Аміралі Хаджізаде заявив, що ракета розвиватиме швидкість до 16 тисяч км/год. Генерал Аміралі Хаджізаде знаходиться під санкціями ЄС, США, Канади, Британії, Швейцарії, України та Австралії із-за постачання безпілотників у Росію для їх використання у війні проти України.

Нагадаємо, що британські ЗМІ опублікували контракт на поставку зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав артилерійські та танкові снаряди, а також ракети різного розміру Росії. Згідно з документом, Іран продав різні типи ракет та боєприпасів. Зокрема, 125-мм стволи для танків Т-72, стволи для 122-мм гаубиці Д-30, танкові, артилерійські боєприпаси. Ця угода коштувала $740 тис.

До слова, нещодавно Іран випробував нову балістичну ракету з радіусом дії 2000 км. Тегеран стверджує, що його зброя здатна досягти Ізраїлю та баз США в регіоні. 

Теги: зброя ракета Іран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В ніч на 1 червня через те, що кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття, загинули люди
Кабмін доручив перевірити всі укриття в Україні
1 червня, 18:01
Росія завдала чергової серії ударів по Україні крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва в ніч на 29 травня, а також вдень 29 травня
ISW оцінив, як атаки на Київ допоможуть Росії стримати контрнаступ
30 травня, 06:19
Усі повітряні цілі були успішно знищено силами і засобами нашої ППО
Влучань не допущено, усі цілі ворога знищено: столична влада відзвітувала про роботу ППО 
29 травня, 13:06
Путин загнал себя в угол
Путин бредит. Он завел страну в тупик
24 травня, 09:38
Україна готується отримати сучасні винищувачі
Україна і Росія отримали успіхи в небі. Але є нюанс
20 травня, 12:01
Російcька армія намагається знищити українців
«Путінська формула смерті» або Як Україну хочуть помирити з РФ
16 травня, 17:10
Українська енергетична інфраструктура зазнала великих пошкоджень від російських ракетних атак
Уряд надасть кредити найбільш постраждалим від російських обстрілів електростанціям – ЗМІ
16 травня, 14:24
Storm Shadow – крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями
Далекобійні ракети Storm Shadow. Міноборони заінтригувало українців
12 травня, 20:20
Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставлених бойовиків у секторі Гази
Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставлених бойовиків у секторі Гази
12 травня, 08:23

Девайси

Іран показав першу гіперзвукову ракету Fattah: що відомо
Іран показав першу гіперзвукову ракету Fattah: що відомо
Apple презентувала інноваційний шолом доповненої реальності
Apple презентувала інноваційний шолом доповненої реальності
Девайс краще відкласти: за яких умов заряджати телефон небезпечно
Девайс краще відкласти: за яких умов заряджати телефон небезпечно
Що станеться, якщо заряджати телефон всю ніч: відповідь експерта
Що станеться, якщо заряджати телефон всю ніч: відповідь експерта
Як користуватися телефоном у літній період: поради експертів
Як користуватися телефоном у літній період: поради експертів
Чому смартфон швидко розряджається: основні причини
Чому смартфон швидко розряджається: основні причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
48K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
41K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
32K
Кримські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС
28K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
18K
Російська митниця вже звітує про катастрофу. Що ж сталося?

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту