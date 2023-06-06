Іран показав першу гіперзвукову ракету Fattah: що відомо

Заявлена дальність польоту ракет Fattah – 1400 км

6 червня в Ірані за присутності президента Ібрагіма Райсі та високопоставлених офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції показали гіперзвукову ракету Fattah. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на державні ЗМІ Ірана.

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Державні ЗМІ повідомляють, що ракета має твердопаливне паливо з рухомим соплом другого ступеня. Це має дозволити ракеті досягати надвисоких швидкостей в маневрувати в атмосфері та навіть за її межами.

Ракета, за твердженням видання, має долати системи протиповітряної оборони противника. Також оприлюднили деякі характеристики ракети. Заявлена дальність польоту – 1400 км, максимальна швидкість нібито буде сягати 15 махів (18 375 км/год) перед ураженням цілі. Також в Ірані стверджують, що швидкість ракети дасть можливість випереджати традиційні системи ППО, а також уражати цілі з високою точністю.

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Ракета Fattah фото з відкритих джерел

Зазначимо, що показ гіперзвукової анонсували 30 травня. Генерал Аміралі Хаджізаде заявив, що ракета розвиватиме швидкість до 16 тисяч км/год. Генерал Аміралі Хаджізаде знаходиться під санкціями ЄС, США, Канади, Британії, Швейцарії, України та Австралії із-за постачання безпілотників у Росію для їх використання у війні проти України.

Нагадаємо, що британські ЗМІ опублікували контракт на поставку зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав артилерійські та танкові снаряди, а також ракети різного розміру Росії. Згідно з документом, Іран продав різні типи ракет та боєприпасів. Зокрема, 125-мм стволи для танків Т-72, стволи для 122-мм гаубиці Д-30, танкові, артилерійські боєприпаси. Ця угода коштувала $740 тис.

До слова, нещодавно Іран випробував нову балістичну ракету з радіусом дії 2000 км. Тегеран стверджує, що його зброя здатна досягти Ізраїлю та баз США в регіоні.