ISW оцінив, як атаки на Київ допоможуть Росії стримати контрнаступ

Росія завдала чергової серії ударів по Україні крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва в ніч на 29 травня, а також вдень 29 травня

Останніми місяцями РФ розпочала нову обмежену повітряну кампанію, намагаючись послабити українські контрнаступальні можливості

РФ збільшила частоту повітряних атак на Київ в надії знизити українські контрнаступальні можливості. Однак імовірно, що такий пріоритет навпаки обмежує здатність росіян стримати контрнаступ Збройних сил України. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

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Росія завдала чергової серії ударів по Україні крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва в ніч із 28 на 29 травня, а також вдень 29 травня.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти запустили приблизно 40 авіаційних крилатих ракет Х-101/Х-555 і 38 БПЛА Shahed-131/136 у ніч на 29 травня, і 11 ракет «Іскандер-М/К» вдень 29 травня.

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У військовому командуванні України повідомили, що ППО знищила загалом 36 крилатих ракет Х-101/Х-555, 30 безпілотників «Шахед» та всі 11 ракет «Іскандер».

Як заявили українські офіційні особи, військові перехопили всі 11 ракет «Іскандер», 40 крилатих ракет та БпЛА «Шахед», які були націлені на Київщину та столицю.

За повідомленнями українських джерел, наші захисники також перехоплювали ракети та безпілотники поблизу Львова, Миколаєва та Одеси, а війська РФ завдавали ударів по портовій інфраструктурі у місті Одеса та об'єкту військової інфраструктури у Хмельницькій області.

Росіяни випустили відносно більшу кількість ракет порівняно з нещодавньою серією ударів після найбільшої з початку повномасштабного вторгнення в Україну російської серії ударів дронами «Шахед» 28 травня.

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Раніше аналітики зазначали, що останніми місяцями РФ розпочала нову обмежену повітряну кампанію, намагаючись послабити українські контрнаступальні можливості.

«Але те, що Росія надає пріоритет націлюванню на Київ, ймовірно, ще більше обмежує здатність кампанії суттєво стримувати потенційні українські контрнаступальні дії», – зауважили експерти.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

РФ 28 травня перекинула до Білорусі додаткові ЗРК С-400 (ймовірно, мінімум батарею).

Ексзаступник міністра оборони РФ по тилу генерал-полковник Михайло Мізінцев підтвердив, що зараз він працює заступником командувача групи «Вагнер».

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин спростував звинувачення колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна від 27 травня в тому, що він міг організувати військовий переворот проти Кремля, заявивши, що «вагнерівцям» не вистачає кадрів, необхідних для організації перевороту.

Офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін спростував повідомлення Wall Street Journal про те, що спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Хуей закликав європейських чиновників покласти край конфлікту в Україні до його ескалації.

Російська влада продовжує насильно інтегрувати єпархії УПЦ МП в окупованій Запорізькій області в РПЦ, демонструючи нерозривний зв'язок РПЦ з РФ.

Росіяни провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на рубежі Сватове – Кремінна.

Темп російських наступальних операцій у Бахмуті та його околицях залишається помітно низьким.

Війська РФ продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка – Донецьк, приділяючи особливу увагу Мар'їнці.

Війська РФ провели обмежені наземні атаки на заході Донецької області та розширюють зміцнення у Маріуполі.

Російські джерела стверджували, що війська РФ відобразили обмежену розвідку ЗСУ під час силових операцій у Запорізькій області.

Російське військове командування, схоже, запроваджує доктринальну організацію до деяких зі своїх нерегулярних формувань.

Російський диктатор Володимир Путін 29 травня підписав закон, який ще більше посилить режим воєнного стану на окупованих територіях України.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко станом на 29 травня, швидше за все, не госпіталізований.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня РФ здійснила чергову масовану атаку на Київ, повітряна тривога тривала майже три години. Силами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад 20 безпілотників ворога.

Цієї ночі вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані в Дарницькому, Голосіївському, Печерському, Подільському, Святошинському та Дніпровському районах Києва. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є жертва і постраждалі.