Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставлених бойовиків у секторі Гази

У Ісламському джихаді заявили, що не збираються зупинятися і продовжать обстріли

У Секторі Гази унаслідок кількох ізраїльських ракетних ударів було ліквідовано командувача ракетними силами палестинського угруповання Ісламський джихад Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дака. Про це пише Reuters.

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«Ураховуючи загибель Алі Галі та Ахмеда Абу Дака, кількість високопосадовців підтримуваного Іраном Ісламського джихаду, вбитих від початку завдання Ізраїлем ударів по Сектору Гази вранці вівторка, зросла до п’яти», – йдеться у матеріалі.

Утім в самому Ісламському джихаді, який є другим за кількістю членів збройним угрупованням в Секторі Гази після правлячих ісламістів Хамасу, обстріли Ізраїлю не спинили. «Ми не відступимо й вбивства лише зміцнять нас. Наша помста триває», – заявило угруповання у поширеному комюніке.

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Загалом взаємні ракетні обстріли вже забрали життя щонайменше 30 палестинців та 1 літнього ізраїльтянина. Ще п’ятеро жителів Ізраїлю постраждало, коли ракета влучила у житловий будинок у місті Реховот.

РАніше повдомлялося, що Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа. по території країни було випущено 469 ракет протягом доби 10 травня. Системою протиповітряної оборони «Залізний купол» 153 з них було збито. Після цього ВПС ЦАХАЛ завдали ударів по кількох цілях у відповідь.