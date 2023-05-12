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Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставлених бойовиків у секторі Гази

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставлених бойовиків у секторі Гази
фото ілюстративне

У  Ісламському джихаді заявили, що не збираються зупинятися і продовжать обстріли

У Секторі Гази унаслідок кількох ізраїльських ракетних ударів було ліквідовано командувача ракетними силами палестинського угруповання Ісламський джихад Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дака. Про це пише Reuters.

«Ураховуючи загибель Алі Галі та Ахмеда Абу Дака, кількість високопосадовців підтримуваного Іраном Ісламського джихаду, вбитих від початку завдання Ізраїлем ударів по Сектору Гази вранці вівторка, зросла до п’яти», – йдеться у матеріалі.

Утім в самому Ісламському джихаді, який є другим за кількістю членів збройним угрупованням в Секторі Гази після правлячих ісламістів Хамасу, обстріли Ізраїлю не спинили. «Ми не відступимо й вбивства лише зміцнять нас. Наша помста триває», – заявило угруповання у поширеному комюніке.

Загалом взаємні ракетні обстріли вже забрали життя щонайменше 30 палестинців та 1 літнього ізраїльтянина. Ще п’ятеро жителів Ізраїлю постраждало, коли ракета влучила у житловий будинок у місті Реховот.

РАніше повдомлялося, що Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа. по території країни було випущено 469 ракет протягом доби 10 травня. Системою протиповітряної оборони «Залізний купол» 153 з них було збито. Після цього ВПС ЦАХАЛ завдали ударів по кількох цілях у відповідь.

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Теги: Ізраїль будинок ракета

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