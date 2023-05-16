Головна Думки вголос Ігор Гулик
search button user button menu button
Ігор Гулик Головний редактор сайту «Еспресо.Захід»

«Путінська формула смерті» або Як Україну хочуть помирити з РФ

glavcom.ua
Російcька армія намагається знищити українців
фото з відкритих джерел

Чому різношерстні пацифісти активізувалися саме зараз?

Безперечно, у Зеленського чудові райтери. У цьому вкотре можна переконатися, послухавши його промову на церемонії вручення Премії Карла Великого у Німеччині.

«Путін і є катастрофа. Путін і є агресія. І він не хоче для себе та свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як з нею говорити?... Людство ще не знало нікого, хто міг би домовитися зі смертю…» – сказав український президент.

Такий акцент особливо актуальний зараз, коли на глобальному видноколі раптом виринув легіон охочих «полагодити» «українське питання» на свій розсуд і штиб. Я спеціально вживаю тут зворот «українське питання» замість «російсько-українська війна», оскільки більшість «планів», «формул», «алгоритмів», «місій», оповитих для пристойності флером миротворчості, так чи інак ставлять Україну у позицію підлеглості.

Тобто передбачають апріорі втрату Києвом суверенітету над його тимчасово окупованими територіями, відмову від природного для кожної незалежної країни вектора руху, безпекову обмеженість у виборі блоків чи міждержавних об'єднань.

Натомість щодо агресора, то і китайський «план», і те, що пропонує Макрон та Ко, і нікому не відома (принаймні, в загальних рисах) «миротворча місія» Папи Франциска, про яку він прохопився після відвідин путінофіла Орбана, і активність бразилійця Лули, – навпаки, – надають кремлівському господареві преференції, більше схожі на улещування та умиротворення.

Тому «путінська формула смерті» є точною характеристикою і реальної практики Москви щодо своїх сусідів, насамперед України, а в перспективі і найближчих сусідів – Грузії, Балтії, Молдови, Польщі, і наслідків згаданих вище сумнівних «китайських грамот».

Чому різношерстні пацифісти активізувалися саме зараз? Насамперед тому, що досі так чи інакше перебувають під впливом Путіна, його ефесбешної мережі, його грошей і, ймовірно, певних компрометувальних матеріалів десь у шухлядках Луб'янки. І, зрозуміло, не можуть не помічати, що Росія Путіна дуже близька до поразки. Нищівної, з непередбачуваними наслідками, з ноунеймами біля керма велетенського монстра, яких вже точно змушуватимуть до депутінізації, декагебізації та демонтажу імперії.

Ми зараз просто не можемо уявити собі наслідків майбутніх процесів, які невідворотно нависли над путінським режимом у всіх його виявах, але наслідків для цілого світу і геополітики загалом. Тобто йдеться про реноме багатьох досі «білих та пухнастих» діячів, про те, що їхні кар'єри, успіх, досягнення будувалися на прихованій підтримці Москви.

Другим поштовхом до активної, але сумнівної за визначенням миротворчості є докорінні зміни на планетарній шахівниці після перемоги України. Йдеться не тільки про кризу міжнародних безпекових, гуманітарних та інших інституцій, які не встояли (будемо відвертими) перед викликами новітньої війни. Йдеться про порушення рівноваги на терезах такої звичної архітектоніки впливів у різних регіонах планети: в Європі, у велетенській Азії, Латинській Америці та Африці. Усунення «російського чинника», повірте, відчують навіть у Арктиці та Антарктиді. І це очищення буде тільки цілющим. Якщо йдеться про наш континент, то ніхто після поразки Путіна не ризикне нехтувати впливами України, яка разом з Польщею та країнами Балтії стануть локомотивами для ЄС, розбудивши від летаргійного сну так звану стару Європу. То ж чи сидітимуть склавши руки перед втратою впливовості, а отже й виборців, політики теперішніх важковаговиків?

Ще одним мотивом «миротворців» є, без сумніву, український контрнаступ. Він пришвидшить агонію Росії, і, цілком ймовірно, стане стартовим пострілом до процесів у самій «федерації», які наразі не надаються до тверезого прорахунку. Зважаючи на непрогнозованість дій тих чи інших акторів на велетенській сцені від Балтики до Сахаліну. Зважаючи на характер «російських бунтів», знаних з історії. З огляду на те, що всі ці заворушення, громадянські конфлікти, локальні війни спалахуватимуть на терені, де розміщена ядерна зброя. Не кажучи вже про те, що ніхто не сидить у мізках самого Путіна – цього гопника з амбіціями імператора, цього щура, загнаного у глухий кут. Тобто наразі, попри заспокоєння резонерів та психоаналітиків, ми не гарантовані від того, що воєнний злочинець, аби уникнути справедливого покарання, не вдасться до застосування останнього аргументу.

Тому, як не крути, формула Путіна таки є «формулою смерті». Смерті, унаочненої вже в тимчасово окупованих містах та селах України, з могилами жертв російського геноциду, що волають до помсти. Смерті, яка ледь не щодня прилітає у мирні помешкання українців ракетами найвитонченіших модифікацій. Зрештою, смерті самих росіян, фізичної – на фронті, моральної та етичної – у тилу.

Єдиним шляхом для деактивації цієї формули є формула перемоги України. Тобто – формула життя.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: контрнаступ миротворча місія ядерна зброя путін війна зброя катастрофа росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Сосьві вогонь охопив 9 тис. кв. м
У Росії майже повністю згоріло село: палали й сусідні селища (фото, відео)
26 квiтня, 09:57
Прокурорку притягнено до дисциплінарної відповідальності за грубе порушення правил прокурорської етики
Розбірки в Одесі. Прокурорка напідпитку приховала від військових факт своєї біографії
24 квiтня, 12:52
Вибух стався в мелітопольському ДЕПО
«Бавовна» в Мелітополі: у повітря злетів тепловоз із кадировцями
22 квiтня, 12:58
На думку Кислиці, у такий спосіб міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров доручив постпреду Василю Небензі посилити «медійну присутність пригожинських посіпак-пропагандистів»
РФ скликала неформальну зустріч Радбезу ООН через «утиски» УПЦ МП
13 травня, 10:42
Українські захисники взяли окупанта у полон наприкінці грудня минулого року під час боєзіткнення на Бахмутському напрямку
Полонений «Вагнерівець», який штурмував позиції ЗСУ під Бахмутом, піде під суд
24 квiтня, 15:03
Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року
Окупанти облаштували бойові позиції на будівлях реакторів ЗАЕС – розвідка Британії
27 квiтня, 10:01
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до чотирьох ворожих кораблів
Стало відомо, скільки «Калібрів» противник тримає у Чорному морі
29 квiтня, 14:10
У Вербківській громаді – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – дві
Ракетна атака на Павлоград: понад 30 постраждалих, серед них – діти
1 травня, 10:52
Окупанти здійснили обстріл із артилерії близько 13:00
Обстріл Торецька: вже відомо про дев’ять поранених (фото)
11 травня, 18:44

Ігор Гулик

«Путінська формула смерті» або Як Україну хочуть помирити з РФ
«Путінська формула смерті» або Як Україну хочуть помирити з РФ
Атака популістів. Чого чекати від Трампа та Путіна
Атака популістів. Чого чекати від Трампа та Путіна
Ядерний пінг-понг Кремля: де ж проходять «червоні лінії»?
Ядерний пінг-понг Кремля: де ж проходять «червоні лінії»?
Треба щось змінювати. Росія показала слабкість міжнародних інституцій
Треба щось змінювати. Росія показала слабкість міжнародних інституцій
Чому Львів не дає спокою Дмитру Медведєву
Чому Львів не дає спокою Дмитру Медведєву
Непомітний геноцид
Непомітний геноцид

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
18K
У Києві чути вибухи
17K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
14K
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку: названо категорії
6639
Вибухи в Києві. Влада повідомила подробиці (оновлено)
6248
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту