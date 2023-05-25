Здатна досягти Ізраїлю: Іран випробував нову балістичну ракету

Іран має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході

Попри спротив Сполучених Штатів і європейських країн, Тегеран заявив, що й надалі розвиватиме свою «оборонну» ракетну програму

Іран заявив, що успішно випробував нову балістичну ракету з радіусом дії 2000 км. Тегеран стверджує, що його зброя здатна досягти Ізраїлю та баз США в регіоні. Про це з посиланням на іранські державні ЗМІ пише Reuters.

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Варто зазначити, що Іран має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході.

Попри спротив Сполучених Штатів і європейських країн, Тегеран заявив, що й надалі розвиватиме свою «оборонну» ракетну програму.

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«Наше повідомлення ворогам Ірану полягає в тому, що ми будемо захищати країну та її досягнення. Наше повідомлення нашим друзям полягає в тому, що ми хочемо допомогти регіональній стабільності», – сказав міністр оборони Ірану Мохаммадреза Аштіані.

Державне телебачення транслювало, за його словами, кадри модернізованої версії іранської балістичної ракети Хорамшахр-4 із радіусом дії 2000 км, яка може нести боєголовку вагою 1500 кг.

Нагадаємо, очільник відділу зовнішніх зв’язків Міністерства оборони Ірану Хамзех Галандарі заявив, що минулого року нібито ефективність зброї іранського виробництва стала зрозуміла всьому світові, вочевидь, маючи на увазі дрони-камікадзе.

До слова, Служба безпеки України запобігла спробі незаконного вивезення до Ірану авіаційних комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю.