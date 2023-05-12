Далекобійні ракети Storm Shadow. Міноборони заінтригувало українців
До кораблів Росії з «Калібрами» у бухті Севастополя 298 км
Міністерство оборони натякнуло на ймовірні «цілі», для яких будуть використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, передані Великою Британією. Відповідний допис опубліковано у Twitter.
У відомстві наголосили, що до кораблів Росії з «Калібрами» у бухті Севастополя 298 км та оприлюднили фото усміхнених президента Володимира Зеленського та британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.
«Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до військових кораблів з ракетами «Калібр» у Севастопольській бухті становить 298 км 700 м», – підписали світлину.
Нагадаємо, вчора міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.
Сьогодні прилетіло в тимчасово окупований Луганськ. Російські воєнкори переконані, що удар по Луганському підприємству нанесли з Краматорська. Між містами відстань 130км.
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