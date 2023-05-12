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Далекобійні ракети Storm Shadow. Міноборони заінтригувало українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Далекобійні ракети Storm Shadow. Міноборони заінтригувало українців
Storm Shadow – крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями
фото ілюстративне

До кораблів Росії з «Калібрами» у бухті Севастополя 298 км

Міністерство оборони натякнуло на ймовірні «цілі», для яких будуть використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, передані Великою Британією. Відповідний допис опубліковано у Twitter.

У відомстві наголосили, що до кораблів Росії з «Калібрами» у бухті Севастополя 298 км та оприлюднили фото усміхнених президента Володимира Зеленського та британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Далекобійні ракети Storm Shadow. Міноборони заінтригувало українців фото 1

«Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до військових кораблів з ракетами «Калібр» у Севастопольській бухті становить 298 км 700 м», – підписали світлину.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу «земля-земля» або Atacms, про які Україна давно просила.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

Сьогодні прилетіло в тимчасово окупований Луганськ. Російські воєнкори переконані, що удар по Луганському підприємству нанесли з Краматорська. Між містами відстань 130км.

Теги: Крим війна ЗСУ ракета

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