Далекобійні ракети Storm Shadow. Міноборони заінтригувало українців

До кораблів Росії з «Калібрами» у бухті Севастополя 298 км

Міністерство оборони натякнуло на ймовірні «цілі», для яких будуть використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, передані Великою Британією. Відповідний допис опубліковано у Twitter.

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У відомстві наголосили, що до кораблів Росії з «Калібрами» у бухті Севастополя 298 км та оприлюднили фото усміхнених президента Володимира Зеленського та британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

«Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до військових кораблів з ракетами «Калібр» у Севастопольській бухті становить 298 км 700 м», – підписали світлину.

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Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу «земля-земля» або Atacms, про які Україна давно просила.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

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