Іран випустив новий дрон-камікадзе Sina: у чому його особливість (фото)

Маса боєголовки дрона може становити від 300 до 1000 грамів

Новий безпілотник-камікадзе призначений для ураження скупчень людей і неброньованої техніки на відстані до 5 км

Армія Ірану провела масштабні навчання під кодовою назвою Eghtedar, під час яких випробувала новий безпілотник-камікадзе Sina, зовні схожий на американський баражуючий боєприпас Switchblade 300. Про це повідомляє видання Defense Blog, посилаючись на іранські джерела.

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Новий безпілотник-камікадзе призначений для ураження скупчень людей і неброньованої техніки на відстані до 5 км. Дрон оснащений електричною силовою установкою, а маса його боєголовки може становити від 300 до 1000 грамів.

Новий безпілотник-камікадзе призначений для ураження скупчень людей і неброньованої техніки на відстані до 5 км Фото: defence blog

Безпілотник Sina, як і його американський аналог, є компактним високоточним боєприпасом із легкою конструкцією, що дає змогу швидко розгортати його з морських або мобільних платформ, що забезпечує підвищену гнучкість під час виконання завдань. Після запуску безпілотник розкриває крила і рухається до вказаної цілі за запрограмованим. За командами оператора він може ефективно виявити та знищити ціль на полі бою.

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«Поява безпілотників-камікадзе Sina ще раз підкреслює розширення можливостей Ірану щодо застосування безпілотників у сучасних сценаріях ведення бойових дій», – наголошується в матеріалі Defense Blog.

Характеристики дрона Switchblade 300:

вага – 2,5 кг;

дальність польоту – 10 км;

швидкість польоту – 150 км/год;

тривалість польоту – 15 хв.

Нагадаємо, розробники Brave1 створили автономний дрон для пошуку мін ST1. Його вже почали тестувати.

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