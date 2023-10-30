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Іран випустив новий дрон-камікадзе Sina: у чому його особливість (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іран випустив новий дрон-камікадзе Sina: у чому його особливість (фото)
Маса боєголовки дрона може становити від 300 до 1000 грамів
фото: defence blog

Новий безпілотник-камікадзе призначений для ураження скупчень людей і неброньованої техніки на відстані до 5 км

Армія Ірану провела масштабні навчання під кодовою назвою Eghtedar, під час яких випробувала новий безпілотник-камікадзе Sina, зовні схожий на американський баражуючий боєприпас Switchblade 300. Про це повідомляє видання Defense Blog, посилаючись на іранські джерела.

Новий безпілотник-камікадзе призначений для ураження скупчень людей і неброньованої техніки на відстані до 5 км. Дрон оснащений електричною силовою установкою, а маса його боєголовки може становити від 300 до 1000 грамів.

Новий безпілотник-камікадзе призначений для ураження скупчень людей і неброньованої техніки на відстані до 5 км
Новий безпілотник-камікадзе призначений для ураження скупчень людей і неброньованої техніки на відстані до 5 км
Фото: defence blog

Безпілотник Sina, як і його американський аналог, є компактним високоточним боєприпасом із легкою конструкцією, що дає змогу швидко розгортати його з морських або мобільних платформ, що забезпечує підвищену гнучкість під час виконання завдань. Після запуску безпілотник розкриває крила і рухається до вказаної цілі за запрограмованим. За командами оператора він може ефективно виявити та знищити ціль на полі бою.

«Поява безпілотників-камікадзе Sina ще раз підкреслює розширення можливостей Ірану щодо застосування безпілотників у сучасних сценаріях ведення бойових дій», – наголошується в матеріалі Defense Blog.

Характеристики дрона Switchblade 300:

  • вага – 2,5 кг;
  • дальність польоту – 10 км;
  • швидкість польоту – 150 км/год;
  • тривалість польоту – 15 хв.

Нагадаємо, розробники Brave1 створили автономний дрон для пошуку мін ST1. Його вже почали тестувати.

Раніше повідомлялося, що українці створили наземний робот-камікадзе.

Теги: безпілотник Іран озброєння

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