Вибухи в Україні та атака безпілотників на РФ: головне за ніч

У ніч проти 29 жовтня РФ заявила про атаку безпілотників

У ніч проти 29 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. У Краснодарському краї на нафтопереробному заводі пролунав вибух. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи на Хмельниччині

У ніч проти 29 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає «Суспільне».

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів дронами-камікадзе у регіоні. Також повітряна тривога поширилась на центральні регіони.

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Президент Чехії пообіцяв надалі підтримувати Київ

Президент Чехії, Петр Павел висловив свою підтримку Україні під час зустрічі з іноземними дипломатами. Про це повідомляє 420on.cz.

Під час національного свята 28 жовтня в Празі, Петр Павел, зустрівся з іноземними дипломатами. У своєму виступі, він говорив про незамінну роль дипломатії і закликав прислухатися до думки та проблем інших людей зі співчуттям та повагою, без забобонів та засудження.

На думку президента Чехії, нинішні конфлікти неможливо вирішити, просто вислухавши обидві сторони та провівши уявну лінію десь посередині. Він згадав про грубі порушення міжнародного права в Україні та напади Росії на невинних людей.

За словами Петра Павела, Чехія залишається вірною своїй позиції та підтримує суверенітет України.

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«Якщо Україна впаде, то впадемо ми всі», – сказав він.

Кандидат в президенти США призупинив свою кампанію

Кандидат у президенти США від Республіканської партії й колишній віце-президент США Майк Пенс призупинив свою президентську кампанію через низькі результати опитувань і фінансові проблеми. Про це передає CNN.

«Після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію сьогодні», – сказав Пенс на щорічній конференції Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі в суботу

Одне з джерел повідомило CNN, що в передвиборчій кампанії Пенса було серйозне занепокоєння, що він не зможе пройти третій етап дебатів наступного місяця. Це занепокоєння стало рушійним фактором у рішенні Пенса, сказав радник республіканців, близький до його кампанії.

Ізраїль відмовився від Starlink після заяв Маска про роботу мережі в Газі

Влада Ізраїлю прийняла рішення припинити використання супутникового зв'язку Starlink після заяви Ілона Маска щодо функціонування мережі в Секторі Гази. Про це заявив міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі у Twitter.

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«Ізраїль зробить все, що в його силах, щоб запобігти цьому. Є всі підстави вважати, що ХАМАС може використовувати цей зв'язок для терористичних дій. У цьому немає сумнівів», – відзначив міністр.

Міністр переконаний, що Ілон Маск розуміє, що супутниковий зв'язок можуть використовувати не лише міжнародні організації, але й самі бойовики ХАМАС.

«ХАМАС – це ІДІЛ. Можливо, Маск був би готовий обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, доньок, літніх людей. Усі вони! На той час мій офіс розірве всі зв'язки зі Starlink», – наголосив Карі.

РФ заявила про збиття безпілотників над Кримом і Чорним морем

У ніч проти 29 жовтня Росія заявила, що нібито збила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем. Про це повідомляє міноборони Росії.

«Вночі 29 жовтня зупинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ», – пишуть окупанти.

Повідомляється, що ППО нібито знищила 36 українських БПЛА над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим.

У Краснодарському краї РФ на нафтопереробному заводі пролунав вибух

У ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї на нафтопереробному заводі пролунав вибух. В результаті виникла пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.

Потужний вибух пролунав у районі Афіпського нафтопереробного заводу у Сіверському районі Краснодарського краю, повідомили очевидці.

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«Все сталося близько 3:20 ночі. Місцеві жителі розповіли, що перед вибухом чули звук, схожий на «газонокосарку». Попередньо НПЗ атакував безпілотник. Зараз на місці НП видно заграву», – повідомляють росЗМІ.

За офіційними даними оперативного штабу на території НПЗ сталося локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години. Причини події встановлюються.

За попередніми даними, постраждалих немає.

ХАМАС хоче обміняти заручників на палестинських ув’язнених

Лідер ХАМАСу в Секторі Гази Яхья Сінвар запропонував обміняти заручників на в'язнів ізраїльських в'язниць. Про це передає BBC.

Сінвар запропонував звільнити всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, в обмін на всіх ув'язнених членів ХАМАСу в ізраїльських в'язницях.

«Ми готові провести негайний обмін полоненими, який передбачає звільнення всіх палестинських в’язнів з ізраїльських в’язниць в обмін на всіх ув’язнених, яких утримує палестинський опір», – заявив Сінвар.