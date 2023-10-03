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Україна незабаром обійде РФ за кількістю пострілів артилерії на війні – дослідження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна незабаром обійде РФ за кількістю пострілів артилерії на війні – дослідження
ЗСУ зможуть перевершити окупантів за кількістю артилерійських пострілів
фото: «Азов»

До кінця поточного року РФ вистрілюватиме в дев’ять разів менше снарядів, ніж на початку повномасштабного вторгнення

Уже цієї осені ЗСУ зможуть перевершити збройні сили РФ за кількістю артилерійських пострілів. Такого висновку дійшов OSINT-дослідник під ніком HerrDr8, про що поділився у себе в X (раніше Twitter).

Дослідник проаналізував різні оцінки інтенсивності артилерійського вогню. Згідно з опублікованою ним інфографікою, РФ почала повномасштабне вторгнення з 20 млн снарядів на складах. Крім того, вона підвищила виробництво до 1,5 млн на рік, маючи на меті вийти до показників у 2 млн снарядів на рік. Однак більша частина запасів снарядів уже витрачена. Ба більше, навіть якщо Москві вдасться досягти зазначених показників виробництва боєприпасів, то збройні сили РФ не зможуть підтримувати таку саму щільність вогню, як це було раніше.

Уже цієї осені ЗСУ зможуть перевершити збройні сили РФ за кількістю артилерійських пострілів
Уже цієї осені ЗСУ зможуть перевершити збройні сили РФ за кількістю артилерійських пострілів
фото: HerrDr8

Виходячи з висновків HerrDr8, можна припустити, що вже до кінця поточного року збройні сили РФ будуть вистрілювати тільки 7000 снарядів на день. Це в дев’ять разів менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Аналітик зазначив, що снаряди різних калібрів застосовуються нерівномірно. Річ у тім, що запаси одних у росіян ще є, тоді як інші – у найгострішому дефіциті.

Нагадаємо, сім країн Європейського союзу замовили боєприпаси для ЗСУ в рамках програми закупівель ЄС, щоб допомогти Україні поповнити виснажені запаси.

До слова, у Росії просувають тему з нестачею артилерійських систем в Україні, брак снарядів і взагалі нібито неспроможність Сил оборони впоратися із західною зброєю.

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Теги: війна озброєння боєприпаси ЗСУ

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