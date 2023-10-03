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Понад десять «Шахедів» і ракета: на Дніпропетровщині є влучання

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Понад десять «Шахедів» і ракета: на Дніпропетровщині є влучання
Дрони влучили у підприємство в Павлограді
фото з відкритих джерел

У Дніпрі та області спалахнули пожежі через ворожу атаку

У ніч на 3 жовтня Сили оборони знищили над Дніпропетровщиною 13 ворожих безпілотників та крилату ракету. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

Також уламки від збиття дронів прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. «Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів», – повідомив Лисак.

Крім того, окупанти продовжили обстріл Нікопольщини. Із важкої артилерії ворог цілив по Мирівській громаді.

Понад десять «Шахедів» і ракета: на Дніпропетровщині є влучання фото 1

Пошкоджено два приватні будинки та господарська споруда.

Теги: росія окупанти війна Дніпро Дніпропетровщина безпілотник ракета

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