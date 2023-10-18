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Росія заявила про атаку українських безпілотників над двома областями

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія заявила про атаку українських безпілотників над двома областями
фото: WB GROUP

Сили ППО Росії нібито знищили 28 українських дронів

Міністерство оборони Росії повідомило, що вночі 18 жовтня, у небі над Білгородською, Курською областями та акваторією Чорного моря РФ нібито було знищено 28 українських безпілотників. Про це йдеться у повідомленні міноборони Росії у Telegram.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу», – повідомляє Міноборони РФ.

Росіяни заявили, що їхня ППО перехопила й знищила 28 українських безпілотних літальних апаратів над Білгородською, Курською областями та акваторією Чорного моря. 

Нагадаємо, у середу, 18 жовтня, вранці у кількох районах тимчасово окупованого Криму було чути вибухи. Про вибухи повідомляли в Євпаторії, Сакському районі та в районі Заозерного.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 15 жовтня на території Російської Федерації, працювали сили протиповітряної оборони. Міністерство оборони Росії заявило, що засобами ППО нібито було перехоплено 27 безпілотних літальних апаратів, з яких вісімнадцять – над Курською областю та два – над Білгородською.

Як повідомлялося, у ніч на 15 жовтня в російському Курську пролунала серія вибухів, повідомляли про атаку безпілотників.

Теги: системи ППО безпілотник Міноборони РФ

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