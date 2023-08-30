Китайці випробували інноваційну систему виявлення підводних човнів

Нова технологія дозволяє і знайти підводний човен і встановити його модель

Китайські фахівці успішно випробували нову систему виявлення підводних човнів. Цей пристрій є першим у світі, заснованим на технології терагерцевих хвиль, пише газета South China Morning Pos.

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Випробування проводилися у Жовтому морі неподалік міста Далянь на північному сході країни. При цьому використовувалося штучне джерело звуку для імітації шуму, що розповсюджується під поверхнею води та викликає її вібрацію. Під час тестування пристрій зафіксував сигнал амплітудою від 10 до 100 нанометрів.

При цьому, як зазначають вчені, раніше вважалося, що подібні коливання неможливо розпізнати на тлі природного руху морських хвиль через їхню надмірну слабкість.

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За заявою фахівців, цей має широкий потенціал застосування для виявлення підводних суден, а також в інших областях. Він досить малий, що дозволяє обладнати подібними пристроями безпілотні літальні апарати. Очікується, що у поєднанні з іншими методами виявлення підводних човнів це має «підвищити ефективність китайських ВМС».

Крім того, дана технологія відкриває додаткові можливості для зв'язку між підводними човнами і авіагрупами, що їх супроводжують, за допомогою низькочастотних коливань, які можуть бути зчитані і розшифровані терагерцевими датчиками, встановленими на літаках.

Терагерц – діапазон частот між мікрохвильовим та інфрачервоним випромінюванням. Терагерцева технологія була запропонована як потенційне рішення для досягнення високої швидкості передачі даних і низької затримки для наступного покоління комунікаційних технологій, або 6G.

Нагадаємо, китайська державна «Картографічна служба стандартних карт» представила набір географічних карт на 2023 рік, на яких вперше частина території Росії позначена як частина Китаю. Йдеться про Великий Уссурійський острів на річці Амур, повідомляє РБК.

Згідно з договором 2008 року між Росією і Китаєм, острів був розділений між двома країнами. Нова офіційна карта Китаю позначає весь острів як найсхіднішу точку китайської території. У пояснювальній записці підкреслюється, що «карта складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу».

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Офіційний набір карт буде використовуватися в різних медіа-матеріалах, включаючи новини, книги та рекламні матеріали. Карти також можна використовувати як основну довідкову інформацію.

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