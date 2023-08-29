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Україна на порядку денному. Стало відомо, про що Сунак розраховує домовитись із Сі Цзіньпіном

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна на порядку денному. Стало відомо, про що Сунак розраховує домовитись із Сі Цзіньпіном
Ріші Сунак розраховує на плідний діалог із Сі Цзіньпіном
колаж: The Times

Ріші Сунак готується до зустрічі із Сі Цзіньпіном, а голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі уже завтра відвідає Китай

Канцелярія на Даунінг-стріт розпочала підготовку до зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака з головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті Групи двадцяти (G20) в Індії наступного тижня. При цьому прибуття китайського лідера на форумі поки що не підтверджено, повідомила газета The Times із посиланням на джерела.

Як пише газета, Сунак планує на саміті, що відбудеться в Нью-Делі, вперше зустрітися з Сі Цзіньпіном. Лідери планували провести очну розмову ще 16 листопада минулого року на полях форуму G20 в Індонезії, проте тоді зустріч була скасована у зв'язку зі зміною їхніх графіків на тлі інциденту з падінням української ракети ППО у Польщі.

Джерела The Times зазначають: Лондон, незважаючи на розбіжності з питань дотримання прав людини в Гонконгу та Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР, зацікавлений у співпраці з Пекіном для вирішення цілого спектру актуальних світових проблем – від боротьби зі зміною клімату та аж до війни в Україні.

13 березня уряд Великої Британії опублікував оновлену версію Комплексного огляду питань безпеки, оборони та зовнішньої політики, де Китай охарактеризований як «визначальний епоху виклик» для Лондона.

Видання повідомило, що у Нью-Делі Сунак також має намір активізувати переговори з керівництвом Індії щодо угоди про вільну торгівлю між країнами. Крім того, британський прем'єр планує переконати лідерів США і ФРН передати Україні далекобійні ракети і тим самим наслідувати приклад Лондона і Парижа

Як повідомлялося раніше, офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь повідомив, що глава зовнішньополітичного відомства Великої Британії Джеймс Клеверлі 30 серпня відвідає Китай і під час цього візиту зустрінеться зі своїм китайським колегою Ван І. Як стверджує агентство Bloomberg, поїздка британського дипломата спочатку мала відбутися в липні, але її перенесли через усунення Цінь Гана з посади глави МЗС КНР.

Саміт у Нью-Делі выдбудеться 9-10 вересня у очному форматі. На нього запрошено всіх лідерів «двадцятки», а також глави ще дев'яти країн: Бангладеш, Єгипту, Іспанії, Маврикія, Нігерії, Нідерландів, ОАЕ, Омана та Сінгапуру. 

Нагадаємо, Велика Британія хоче сформувати економічний альянс військового типу зі США, щоб протистояти загрозам з боку Китаю та Росії. Про це прем'єр-міністр країни Ріші Сунак поговорить із президентом США Джо Байденом завтра, пише Daily Mail. 

Уточнюється, що британський політик вилетів до Вашингтона з дводенним візитом, щоб провести переговори з американським лідером у Білому домі та зустрітися з політиками та лідерами бізнесу. У статті сказано, що Сунак хотів запропонувати створити союз для протистояння загрозам з боку Китаю та Росії.

Читайте також: У Британії скандал: Китай проник в усі сектори економіки країни



Теги: Китай переговори Лондон Сі Цзіньпін Ріші Сунак

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