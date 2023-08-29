Україна на порядку денному. Стало відомо, про що Сунак розраховує домовитись із Сі Цзіньпіном

Ріші Сунак готується до зустрічі із Сі Цзіньпіном, а голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі уже завтра відвідає Китай

Канцелярія на Даунінг-стріт розпочала підготовку до зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака з головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті Групи двадцяти (G20) в Індії наступного тижня. При цьому прибуття китайського лідера на форумі поки що не підтверджено, повідомила газета The Times із посиланням на джерела.

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Як пише газета, Сунак планує на саміті, що відбудеться в Нью-Делі, вперше зустрітися з Сі Цзіньпіном. Лідери планували провести очну розмову ще 16 листопада минулого року на полях форуму G20 в Індонезії, проте тоді зустріч була скасована у зв'язку зі зміною їхніх графіків на тлі інциденту з падінням української ракети ППО у Польщі.

Джерела The Times зазначають: Лондон, незважаючи на розбіжності з питань дотримання прав людини в Гонконгу та Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР, зацікавлений у співпраці з Пекіном для вирішення цілого спектру актуальних світових проблем – від боротьби зі зміною клімату та аж до війни в Україні.

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13 березня уряд Великої Британії опублікував оновлену версію Комплексного огляду питань безпеки, оборони та зовнішньої політики, де Китай охарактеризований як «визначальний епоху виклик» для Лондона.

Видання повідомило, що у Нью-Делі Сунак також має намір активізувати переговори з керівництвом Індії щодо угоди про вільну торгівлю між країнами. Крім того, британський прем'єр планує переконати лідерів США і ФРН передати Україні далекобійні ракети і тим самим наслідувати приклад Лондона і Парижа

Як повідомлялося раніше, офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь повідомив, що глава зовнішньополітичного відомства Великої Британії Джеймс Клеверлі 30 серпня відвідає Китай і під час цього візиту зустрінеться зі своїм китайським колегою Ван І. Як стверджує агентство Bloomberg, поїздка британського дипломата спочатку мала відбутися в липні, але її перенесли через усунення Цінь Гана з посади глави МЗС КНР.

Саміт у Нью-Делі выдбудеться 9-10 вересня у очному форматі. На нього запрошено всіх лідерів «двадцятки», а також глави ще дев'яти країн: Бангладеш, Єгипту, Іспанії, Маврикія, Нігерії, Нідерландів, ОАЕ, Омана та Сінгапуру.

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Нагадаємо, Велика Британія хоче сформувати економічний альянс військового типу зі США, щоб протистояти загрозам з боку Китаю та Росії. Про це прем'єр-міністр країни Ріші Сунак поговорить із президентом США Джо Байденом завтра, пише Daily Mail.

Уточнюється, що британський політик вилетів до Вашингтона з дводенним візитом, щоб провести переговори з американським лідером у Білому домі та зустрітися з політиками та лідерами бізнесу. У статті сказано, що Сунак хотів запропонувати створити союз для протистояння загрозам з боку Китаю та Росії.





