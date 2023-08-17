Замість Бубки – Добринська: у керівній раді World Athletics відбулися зміни

На 13 місць претендували 27 функціонерів з різних країн

Українець Сергій Бубка вперше з 2001 року покинув організацію World Athletics. Замість нього до організації обрано легкоатлетку Наталію Добринську. . Переобрання відбулися на 54-му конгресі світового керівного органу з легкої атлетики, повідомляє «Суспільне».

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Президентом на третій термін у World Athletics (раніше – Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій) переобрали британця Себастьяна Коу. Він був єдиним кандидатом на посаду й продовжить очолювати наступні чотири роки.

Попри те, що кандидатура Бубки не висувалася, Україна мала можливість залишити за собою представника в керівній раді організації. На одне з 13 місць, які розподіляються у раді індивідуальними квотами, Україна висунула олімпійську чемпіонку Пекіна-2008 із семиборства Наталію Добринську.

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За результатами голосування українку врешті обрали до керівної ради на конгресі організації. На 13 місць претендували 27 функціонерів з різних країн. Відтак Україна збереже представництво в раді, яке могла втратити через залишення організації Бубкою - уперше його обрали до керівної ради у 2001 році.

Чим займається керівна рада World Athletics

Відповідальна за розробку Світового плану для легкої атлетики, переглядає та затверджує Стратегічний план World Athletics.

Схвалює, змінює та скасовує правила та положення. Опікується календарем легкоатлетичних змагань та турнірами під егідою World Athletics, світовими рекордами, затверджує міста – господарів змагань.

Розроблює тренувальну політику та призначає технічних осіб.

Відстежує та переглядає програму глобального розвитку легкої атлетики.

Призначає комісії та робочі групи й подає рекомендації до конгресу щодо членства незалежних панелей та органів у межах World Athletics.

Наталія Добринська

41-річна колишня легкоатлетка, що спеціалізувалася на спортивному багатоборстві.

Найбільшого спортивного успіху досягнула на Олімпіаді-2008 в Пекіні, коли виграла "золото" в семиборстві.

До березня 2023 року – володарка історичного рекорду в жіночому п'ятиборстві (5013 балів) у приміщенні. На Євро в березні його перевершила бельгійка Нафіссату Тіам.

Чемпіонка світу з жіночого п'ятиборства 2012 року в приміщенні. Також двічі здобувала на турнірі «срібло» (2004, 2010).

Віцечемпіонка Європи 2010 року із семиборства. Бронзова призерка Євро-2005 в приміщенні з п'ятиборства.

Представляла Україну в семиборстві на трьох літніх Олімпіадах. У 2004 році посіла восьме місце, у 2010-му – не фінішувала.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк повідомив, що Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо компанії колишнього голови НОК і легкоатлета Сергія Бубки, яка, ймовірно співпрацювала РФ.