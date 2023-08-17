Замість Бубки – Добринська: у керівній раді World Athletics відбулися зміни
На 13 місць претендували 27 функціонерів з різних країн
Українець Сергій Бубка вперше з 2001 року покинув організацію World Athletics. Замість нього до організації обрано легкоатлетку Наталію Добринську. . Переобрання відбулися на 54-му конгресі світового керівного органу з легкої атлетики, повідомляє «Суспільне».
Президентом на третій термін у World Athletics (раніше – Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій) переобрали британця Себастьяна Коу. Він був єдиним кандидатом на посаду й продовжить очолювати наступні чотири роки.
Попри те, що кандидатура Бубки не висувалася, Україна мала можливість залишити за собою представника в керівній раді організації. На одне з 13 місць, які розподіляються у раді індивідуальними квотами, Україна висунула олімпійську чемпіонку Пекіна-2008 із семиборства Наталію Добринську.
За результатами голосування українку врешті обрали до керівної ради на конгресі організації. На 13 місць претендували 27 функціонерів з різних країн. Відтак Україна збереже представництво в раді, яке могла втратити через залишення організації Бубкою - уперше його обрали до керівної ради у 2001 році.
Чим займається керівна рада World Athletics
- Відповідальна за розробку Світового плану для легкої атлетики, переглядає та затверджує Стратегічний план World Athletics.
- Схвалює, змінює та скасовує правила та положення. Опікується календарем легкоатлетичних змагань та турнірами під егідою World Athletics, світовими рекордами, затверджує міста – господарів змагань.
- Розроблює тренувальну політику та призначає технічних осіб.
- Відстежує та переглядає програму глобального розвитку легкої атлетики.
- Призначає комісії та робочі групи й подає рекомендації до конгресу щодо членства незалежних панелей та органів у межах World Athletics.
Наталія Добринська
- 41-річна колишня легкоатлетка, що спеціалізувалася на спортивному багатоборстві.
- Найбільшого спортивного успіху досягнула на Олімпіаді-2008 в Пекіні, коли виграла "золото" в семиборстві.
- До березня 2023 року – володарка історичного рекорду в жіночому п'ятиборстві (5013 балів) у приміщенні. На Євро в березні його перевершила бельгійка Нафіссату Тіам.
- Чемпіонка світу з жіночого п'ятиборства 2012 року в приміщенні. Також двічі здобувала на турнірі «срібло» (2004, 2010).
- Віцечемпіонка Європи 2010 року із семиборства. Бронзова призерка Євро-2005 в приміщенні з п'ятиборства.
- Представляла Україну в семиборстві на трьох літніх Олімпіадах. У 2004 році посіла восьме місце, у 2010-му – не фінішувала.
Нагадаємо, олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк повідомив, що Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо компанії колишнього голови НОК і легкоатлета Сергія Бубки, яка, ймовірно співпрацювала РФ.
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