Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій

В акваторії Чорного моря бойове чергування у ворожому корабельному угрупованні з 10 одиниць, несе ворожий підводний човен з 4 ракетами типу «Калібр»

Російська Федерація вивела на чергування підводний ракетний носій у Чорне море ввечері неділі, 20 серпня. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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В акваторії Чорного моря бойове чергування у ворожому корабельному угрупованні з 10 одиниць, несе ворожий підводний човен з 4 ракетами типу «Калібр».

Зазначається, що наразі не зафіксовано запусків безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136 у південному напрямку. Ворожа авіація, як стратегічна, так і тактична, не проявляє активності.

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Водночас в ОК «Південь» зауважили, що на сигнал повітряної тривоги варто реагувати оперативно.

Раніше повідомлялося, що на півдні Сили оборони протягом минулої доби знищили десять човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та п’ять одиниць автобронетанкової техніки.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не мала достатньо зброї та іншої техніки, аби починати активний контрнаступ.

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