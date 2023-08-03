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Єврокомісія тисне на п'ять країн задля вивезення зерна з України – Deutsche Welle

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Єврокомісія тисне на п'ять країн задля вивезення зерна з України – Deutsche Welle
Європа хоче впорядкувати вивезення зерна з України
фото з відкритих джерел

Брюссель хоче знайти вирішення проблему та покращити логістику зерна з України до 15 вересня

Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС вживають заходів на європейському та світовому рівні для якнайшвидшого вивезення зерна з України. Йдеться про зміцнення ліній солідарності та міжнародний тиск на РФ. Про це пише Deutsche Welle.

Єврокомісія в рамках спеціальної координаційної платформи веде інтенсивну роботу з Україною, Молдовою та п'ятьма країнами ЄС – Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією – всі працюють над вирішенням логістичних проблем із транспортуванням українського зерна.

У цьому форматі представники країн зустрічалися з Єврокомісією вже п'ять разів, повідомила її прессекретар Міріам Гарсія на брифінгу у Брюсселі. За її словами, обговорюються заходи покращення пропускної спроможності «ліній солідарності та спрощення процедур», щоб зерно могло виїхати з України та рух торгових потоків не переривався.

«Ми впевнені, що продовжимо роботу в рамках координаційної платформи у позитивному та конструктивному ключі, щоб усунути всі вузькі місця в логістиці, і надалі надавати повну підтримку Україні та гарантувати, що зерно досягне пунктів призначення в ЄС та на світових ринках, оскільки це дуже важливо для продовольчої безпеки», – сказала офіційна представниця Єврокомісії.

Мета Брюсселя – знайти вирішення проблем та покращити транспортну ситуацію до 15 вересня, коли закінчиться термін обмежувальних заходів, введених для підтримки фермерів у сусідніх з Україною країнах.

Заклики Борреля

Тим часом стало відомо, що верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель надіслав листа до країн, які традиційно закуповують українське зерно. У ньому він закликав уряди до більш активних спільних дій на підтримку вивезення сільськогосподарської продукції з України Чорним морем у форматі зернової угоди.
 
«Якщо міжнародне співтовариство виступить чітко і в унісон, Росія може переглянути своє рішення та відновити участь у цій життєво важливій ініціативі. Тому я хотів би попросити вас підтримати заклик до Росії повернутися до переговорів та утриматися від атак на сільськогосподарську інфраструктуру України», – сказано у листі, який опинився у розпорядженні журналістів Deutsche Welle

У ньому також стверджується, що головним бенефіціаром блокування зернових угод є Росія. За прогнозами Борреля, вона отримає додаткову вигоду від цін на продовольство, що зросли, і збільшить свою частку на світовому ринку зерна, різко обмеживши експортні можливості свого основного конкурента - України.

Крім того, у листі наводяться такі дані: з 1 липня 2022 року до 30 червня 2023 року експорт пшениці з РФ досяг близько 45 мільйонів тонн – це більш ніж на 10% вище, ніж у середньому за попередні роки. Тим часом доходи Росії від експорту добрив збільшилися в 2022 році на 150% через зростання цін.

«У той час як увесь світ бореться проти проблем з постачанням і цінами, що зростають, Росія пропонує найбільш вразливим країнам двосторонні домовленості про продаж зерна за зниженими цінами і прикидається, що вирішує проблему, яку сама ж і створила. Це цинічна політика навмисного використання продовольства як зброя для створення нових залежностей», – пише головний дипломат Євросоюзу.

Він повідомив, що ЄС продовжить підтримувати зусилля ООН та Туреччини щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи та зміцнювати лінії солідарності, щоб пом'якшити наслідки виходу Росії із зернової угоди. Крім того, за словами Борреля, Євросоюз збільшив фінансову підтримку країнам, які найбільше потребують, надавши 18 млрд євро до 2024 року на вирішення проблем продовольчої безпеки.

Нагадаємо, раніше Боррель пояснив, з якою метою Росія пропонує дешеве зерно країнам півдня.  Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель попередив країни, що розвиваються щодо діяльності РФ, в якій вона пропонує дешеве зерно з метою створення нових залежностей. Він наголосив, що такі дії РФ призводять до посилення економічної вразливості та глобальної продовольчої нестабільності в цих країнах. Про це повідомляє Reuters.

У своєму листі, з яким ознайомилося агентство, глава зовнішньополітичного відомства ЄС закликає країни півдня виступити «чітким та єдиним голосом», щоб підштовхнути Кремль повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, яка дає змогу безпечний експорт української агропромисловості Чорним морем.

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Теги: росія Єврокомісія експорт політика зерно Україна

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