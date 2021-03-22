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    Китайці презентували дешевий смартфон з топовими характеристиками

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    iQOO U3x - Китайці презентували дешевий смартфон з топовими характеристиками
    iQOO U3x

    Новинка має сучасний просунутий дисплей та підтримку 5G. При цьому коштує менше 5 тисяч гривень

    Китайська Vivo представила новий смартфон з недуже зручною назвою – iQOO U3x. Новинка коштує менше 5 тисяч гривень. При цьому її оснащено сучасним дисплеєм з частотою оновлення 90 Герц. Також смартфон підтримує 5G.

    За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 480 від Qualcomm.

    Vivo iQOO U3x
    Vivo iQOO U3x

    Основні характеристики Vivo iQOO U3x:

    • оперативна пам’ять: від 4 до 8 гігабайтів;
    • вбудована пам’ять: від 64 до 128 гігабайтів;
    • дисплей: AMOLED, 6,58 дюйма.
    • основна камера: 13 і 2 мегапікселя;
    • фронтальна камера: 8 мегапікселів;
    • ємність акумулятора: 5 000 міліампер-годин, підтримує швидку зарядку 18 ват;
    • кольори корпусу: сірий і синій.

    Продажі стартують з першого квітня 2021 року. Стартова ціна – 180 доларів. Чи буде смартфон продаватися в Україні – поки що невідомо.

    Теги: смартфон
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