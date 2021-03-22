Китайці презентували дешевий смартфон з топовими характеристиками

Новинка має сучасний просунутий дисплей та підтримку 5G. При цьому коштує менше 5 тисяч гривень

Китайська Vivo представила новий смартфон з недуже зручною назвою – iQOO U3x. Новинка коштує менше 5 тисяч гривень. При цьому її оснащено сучасним дисплеєм з частотою оновлення 90 Герц. Також смартфон підтримує 5G.

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 480 від Qualcomm.

Vivo iQOO U3x

Основні характеристики Vivo iQOO U3x:

оперативна пам’ять: від 4 до 8 гігабайтів;

вбудована пам’ять: від 64 до 128 гігабайтів;

дисплей: AMOLED, 6,58 дюйма.

основна камера: 13 і 2 мегапікселя;

фронтальна камера: 8 мегапікселів;

ємність акумулятора: 5 000 міліампер-годин, підтримує швидку зарядку 18 ват;

кольори корпусу: сірий і синій.

Продажі стартують з першого квітня 2021 року. Стартова ціна – 180 доларів. Чи буде смартфон продаватися в Україні – поки що невідомо.