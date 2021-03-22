Китайці презентували дешевий смартфон з топовими характеристиками
iQOO U3x
Новинка має сучасний просунутий дисплей та підтримку 5G. При цьому коштує менше 5 тисяч гривень
Китайська Vivo представила новий смартфон з недуже зручною назвою – iQOO U3x. Новинка коштує менше 5 тисяч гривень. При цьому її оснащено сучасним дисплеєм з частотою оновлення 90 Герц. Також смартфон підтримує 5G.
За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 480 від Qualcomm.
Vivo iQOO U3x
Основні характеристики Vivo iQOO U3x:
- оперативна пам’ять: від 4 до 8 гігабайтів;
- вбудована пам’ять: від 64 до 128 гігабайтів;
- дисплей: AMOLED, 6,58 дюйма.
- основна камера: 13 і 2 мегапікселя;
- фронтальна камера: 8 мегапікселів;
- ємність акумулятора: 5 000 міліампер-годин, підтримує швидку зарядку 18 ват;
- кольори корпусу: сірий і синій.
Продажі стартують з першого квітня 2021 року. Стартова ціна – 180 доларів. Чи буде смартфон продаватися в Україні – поки що невідомо.