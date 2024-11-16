Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s
Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s
фото з відкритих джерел

Motorola Razr 50s Ultra має практично ідентичний вигляд, як і Razr 50 Ultra

Motorola вже випустила складні моделі Razr 50 і Razr 50 Ultra. Нова серія Razr 50s може дебютувати зовсім скоро. Телефон Razr 50s вже помічений на платформі Geekbench кілька тижнів потому. Про це пише 91 mobiles.
 
Motorola Razr 50s Ultra має номер моделі XT2451−6, як випливає з сертифікації Wireless Power Consortium. Максимальна потужність навантаження, зазначена в сертифікації, становить 15,0. Це означає, що Razr 50s Ultra може підтримувати бездротову зарядку потужністю 15 Вт.

Що стосується дизайну, Motorola Razr 50s Ultra має практично ідентичний вигляд, як і Razr 50 Ultra, з центральним отвором для селфі-камери і вузькими рамками. Верхня рамка також вміщує динамік.

Клавіша регулювання гучності і кнопка живлення розташовані на правій грані, а лоток для SIM-карти — на лівій. Внизу розташовані роз’єм USB Type-C для зарядки, отвори для динаміків і мікрофон.

Перевернувши кришку, можна побачити великий додатковий екран у верхній частині задньої панелі, який доходить до шарніра.

Усередині екрана розташовані датчики подвійної камери і світлодіодний спалах. Нижня частина, судячи з усього, оброблена шкірою і містить фірмову виїмку Motorola і логотип Razr.

Крім сертифікації Wireless Consortium і SGS Fimko, складна модель була помічена на офіційному сайті Motorola US у списку сумісності зі слуховими апаратами з номерами моделей XT2451−1 і XT2451−2. Однак згадувана маркетингова назва — Motorola Razr+.

Згадка нових номерів моделей з існуючою маркетинговою назвою може означати, що Motorola може припинити випуск поточної моделі, яка йде, і незабаром додати на її місце нову Razr 50s Ultra.

Однак це всього лише припущення, і воно поки що не підтверджене.

Усі ці появи в мережі припускають, що запуск нової серії Motorola Razr 50s може бути не за горами, пише ЗМІ.

Теги: селфі телефон модель смартфон мікрофон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Модні експерти стурбовані поверненням на подіуми «надзвичайно худих моделей»
Бодіпозитив у минулому? Guardian розповіло про зміни на модних подіумах
24 жовтня, 14:44
Наразі слідчі органи встановлюють особи спільників шахрая
«Ваш родич потрапив у халепу»: телефонний шахрай, який ошукав літніх киян, отримав підозру
25 жовтня, 11:02
За даними слідства, ворожа поплічниця потрапила у поле зору окупантів під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабної війни
Коригувальниця ФСБ наводила ракети на Харків за допомогою селфі: як її покарали
29 жовтня, 17:53
Розробники ївиявили в коді iOS 18.2 beta 2 нову систему під назвою BatteryIntelligence
В усіх iPhone з’явиться нова корисна функція Battery Intelligence: для чого вона
6 листопада, 14:27
Користувачі зможуть відкривати це посилання навіть на пристроях, які не є продуктами Apple
Apple дозволить вам ділитися місцерозташуванням загублених пристроїв
7 листопада, 15:45
6 моделей Apple, які досі актуальні
«Яблучний» вінтаж: шість найстаріших продуктів Apple, які можна купити сьогодні
10 листопада, 13:29
Xiaomi 15 Ultra отримає чотири камери, включно з величезним перископом
У мережі показали нестандартний дизайн камери Xiaomi 15 Ultra
Вчора, 14:10
Шахраї надурили тернополянку і викрали в неї гроші
На Тернопільщині жінка хотіла отримати «тисячу від президента», а втратила 55 тис.
Вчора, 05:33
Охоронець народного депутата Миколи Тищенка Костянтин Цубера
Охоронця Тищенка звільнили від покарання, бо він погодився свідчити проти депутата
Сьогодні, 16:19

Девайси

Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s
Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s
Apple оголосила про завершення підтримки двох культових моделей iPhone
Apple оголосила про завершення підтримки двох культових моделей iPhone
У мережі показали нестандартний дизайн камери Xiaomi 15 Ultra
У мережі показали нестандартний дизайн камери Xiaomi 15 Ultra
Samsung готує до випуску смартфон зі знімним акумулятором
Samsung готує до випуску смартфон зі знімним акумулятором
Вистачить на два місяці: вийшов смартфон із рекордним акумулятором
Вистачить на два місяці: вийшов смартфон із рекордним акумулятором
Стала відома дата виходу нового дешевого iPhone
Стала відома дата виходу нового дешевого iPhone

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
18K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
14K
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
7855
Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву
6943
Пустий бланк з печаткою: в Україні нова схема ухилення від мобілізації

Новини

«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Сьогодні, 13:45
Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Сьогодні, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Сьогодні, 04:07
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua