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«Яблучний» вінтаж: шість найстаріших продуктів Apple, які можна купити сьогодні

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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«Яблучний» вінтаж: шість найстаріших продуктів Apple, які можна купити сьогодні
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фото: bgr.com

Інтерес до старих продуктів Apple не згасає, адже вони є не просто технікою, а частинкою історії компанії та технологічними досягненнями свого часу

Деякі пристрої Apple стають справжніми раритетами, і згодом вони набувають ще більшої цінності для шанувальників бренду. Про це пише портал MacRumors.

Професійний дисплей XDR

Apple випустила Pro Display XDR у грудні 2019 року, тому цього року йому виповниться п'ять років. Ціна на монітор високого класу починається від 4 999 доларів, він оснащений екраном розміром 32 дюйми з роздільною здатністю 6K, але в нього немає вбудованої камери та динаміків.

Професійний дисплей XDR
Професійний дисплей XDR
фото: MacRumors

У грудні 2022 року Марк Гурман із Bloomberg заявив, що Apple працює над кількома новими зовнішніми моніторами, включаючи оновлену версію Pro Display XDR, яка буде оснащена кремнієвим чіпом Apple, як і Studio Display із чіпом A13. Однак неясно, коли вийде новий Pro Display XDR або які нові функції будуть у нього.

HomePod mini

Випущений у листопаді 2020 року, HomePod mini також майже виповнилося чотири роки. Менший динамік із підтримкою Siri не отримував жодних оновлень обладнання з моменту запуску, хоча у листопаді 2021 року він отримав варіанти кольору Blue, Orange та Yellow, а Space Gray був замінений на практично ідентичний Midnight кілька місяців тому.

HomePod mini
HomePod mini
фото: MacRumors

У лютому 2023 року аналітик Apple Мінг-Чі Куо заявив, що масові поставки HomePod mini другого покоління почнуться в другій половині 2024 року, але неясно, чи ця інформація вірна, оскільки останнім часом жодних чуток про HomePod mini не було.

AirPods Max

Випущені у грудні 2020 року, AirPods Max цього року відзначать свій чотирирічний ювілей. З того часу повнорозмірні навушники Apple не отримували жодних оновлень обладнання і, як і раніше, продаються за ціною 549 доларів в інтернет-магазині. Доступні п'ять колірних варіантів.

AirPods Max
AirPods Max
фото: MacRumors

SuperDrive

Представлений разом із оригінальним MacBook Air у 2008 році, USB SuperDrive – це зовнішній привід CD/DVD.

Він, як і раніше, доступний в інтернет-магазині Apple за 79 доларів, але для його використання з сучасним MacBook вам знадобиться адаптер USB-A – USB-C.

SuperDrive
SuperDrive
фото: MacRumors

EarPods With 3.5mm Plug

Apple видалила роз'єм для навушників з iPhone, починаючи з iPhone 7 та iPhone 7 Plus ще в 2016 році, але продовжує продавати дротові EarPods з 3,5-мм штекером для навушників. Ви також можете придбати EarPods з Lightning або USB-C.

EarPods With 3.5mm Plug
EarPods With 3.5mm Plug
фото: MacRumors

30-Pin to USB Cable

Все ще користуєтесь старим iPod чи iPhone? Apple подбала про вас, запропонувавши кабель USB-30 із революційною технологією USB 2.0 початку 2000-х років.

30-Pin to USB Cable
30-Pin to USB Cable

Нагадаємо, Apple розробляє новий застосунок, що допомагає людям з переддіабетом стежити за рівнем цукру та харчуванням. Мета цього проєкту – показати, як різні продукти впливають на рівень глюкози в крові, мотивуючи користувачів змінювати звички, аби зменшити ризик діабету. 

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Теги: Apple смартфон гаджет

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