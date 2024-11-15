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У мережі показали нестандартний дизайн камери Xiaomi 15 Ultra

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У мережі показали нестандартний дизайн камери Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 Ultra отримає чотири камери, включно з величезним перископом
фото: Xiaomi

Перископ, встановлений у Xiaomi 15 Ultra, використовуватиме 200-Мп сенсор Samsung і запропонує 4,3-кратне збільшення

В інтернеті з'явилася фотографія, на якій, як стверджується, показана задня частина майбутнього смартфона Xiaomi 15 Ultra. І якщо вірити побаченому, дизайн його модуля камери буде явно виділятися на тлі конкурентів. Про це пише GSMArena.

Перше, що відразу впадає в очі, це масивний блок камер круглої форми. У ньому розташовані чотири об'єктиви, включно з перископом. Розташування камер виконано у вигляді літери «Г».

Внутрішній дизайн Xiaomi 15 Ultra показали на фото
Внутрішній дизайн Xiaomi 15 Ultra показали на фото
фото: Weibo

Очікується, що перископ, встановлений у Xiaomi 15 Ultra, використовуватиме 200-Мп сенсор Samsung і запропонує 4,3-кратне збільшення. Три інші камери – це основа, телефото і надширококутні модулі.

Xiaomi 15 Ultra приписують процесор Snapdragon 8 Gen 4, 24 ГБ ОЗП і акумулятор 6000 мАг. У ранніх повідомленнях йшлося, що Xiaomi 15 Ultra буде першим смартфоном на ринку із застосуванням двошарового дисплея OLED роздільною здатністю 2K.

Презентації Xiaomi 15 Ultra цього року навряд чи варто чекати. Попередник Xiaomi 14 Ultra вийшов наприкінці лютого 2024-го. Він позиціюється як оптимальне рішення для фото ентузіастів.

Нагадаємо, що Samsung готує до випуску нову модель у лінійці Galaxy XCover, яка, найімовірніше, називатиметься Galaxy XCover8 Pro.

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Теги: модель смартфон Xiaomi

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