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На Тернопільщині жінка хотіла отримати «тисячу від президента», а втратила 55 тис.

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На Тернопільщині жінка хотіла отримати «тисячу від президента», а втратила 55 тис.
Шахраї надурили тернополянку і викрали в неї гроші
фото з відкритих джерел

Шахраї виманили у жительки Тернопільської області 55 тис. гривень під виглядом псевдо державних виплат

Майже 55 тис гривень зникло з банківського рахунку тернополянки, яка намагалася отримати державну допомогу. Йдеться про анонсовані Президентом України тисячу гривень. Про це повідомляє на своєму сайті ГУ Нацполіції в Тернопільській області.

«З моменту анонсування Президентом України Володимиром Зеленським можливості отримання грошової допомоги у розмірі тисячі гривень активізувалися й шахраї. Вони «підхопили» цю інформацію й почали видурювати гроші з електронних гаманців громадян», – йдеться в повідомленні.

Від такого шахрайства постраждала й 64-річна тернополянка. В одному з Telegram-каналів жінка знайшла оголошення про оформлення документів для отримання виплати. На цьому сайті вона ввела свої анкетні дані, номер банківського рахунку та мобільний телефон. Незабаром їй зателефонував невідомий, який представився співробітником фінансової установи. Він попросив її озвучити вміст смс-повідомлення, яке жінка отримала для нібито зарахування виплати. Як тільки тернополянка виконала його прохання, вона отримала сповіщення про зняття своїх заощаджень. Загальна сума збитків, за словами заявниці, становить 54701 гривню.

Відомості про подію слідчі Тернопільського РУП внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

До слова, шахраї розробили нову схему, за допомогою якої виманюють гроші у сімей полонених та зниклих безвісти. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, у мережі шахраї поширюють посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави. Так, українські банки почали надсилати клієнтам інформаційні повідомлення з попередженнями. Один із банків закликав не довіряти подібним повідомленням й у жодному разі не переходити за шахрайськими посиланнями та не вводити на сумнівних сайтах дані своїх карток.

До слова, у Києві злочинна група на чолі з приватним нотаріусом привласнили понад 1 млн грн з рахунків померлих громадян. Про це повідомляє пресслужба поліції. До складу групи, окрім організаторки схеми, входило двоє чоловіків та жінка віком від 40 до 43 років. Зокрема, у 2022 році вони ошукали 30-річну киянку, якій надали підроблену відповідь з банку нібито про те, що на рахунку її батька замість близько 860 тис. гривень зберігається трохи більше 100 гривень. За аналогічною схемою вони ошукали жінку, яка не отримала понад 180 тис. гривень грошей її покійного сина.

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Теги: шахрайство гроші телефон Telegram жінка реєстр

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