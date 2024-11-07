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Apple дозволить вам ділитися місцерозташуванням загублених пристроїв

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Apple дозволить вам ділитися місцерозташуванням загублених пристроїв
Користувачі зможуть відкривати це посилання навіть на пристроях, які не є продуктами Apple
фото з відкритих джерел

У новій версії застосунку Find My з’явилася опція «Поділитися місцеперебуванням предмета»

У iOS 18.2 з’явиться функція, яка дозволить ділитися місцеперебуванням втрачених предметів через застосунок Find My. Про це пише TechCrunch.

Незабаром Apple дозволить користувачам ділитися місцеперебуванням загублених предметів через застосунок Find My, навіть з людьми, яких немає в їхніх контактах.

Цю фічу помітили в бета-версії iOS 18.2 для розробників. У новій версії застосунку Find My з’явилася опція «Поділитися місцеперебуванням предмета», далі генерується посилання, через яке можна відстежити предмет. Користувачі зможуть відкривати це посилання навіть на пристроях, які не є продуктами Apple.

Посилання автоматично стає недійсним через тиждень або після повернення предмета до власника. Також з’явилася функція «Поділитися контактною інформацією», яка дозволяє людям, що знайшли предмет, зв’язатися з власником через номер телефону чи електронну пошту.

Нагадаємо, що Apple готується до проведення чергового заходу найближчими тижнями. На презентації буде представлено щонайменше сім нових пристроїв. Більшість їх вже перебуває в стадії виробництва та поставляється на склади.

9 вересня, компанія Apple під час презентація показала нові девайси. Так, в Америці продаж iPhone 16 стартував з 20 вересня

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Теги: Apple смартфон застосунок

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