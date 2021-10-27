Найпопулярніші в Україні смартфони зіткнулися з проблемами оновлення

Xiaomi не може опонувати нову операційну систему

Смартфони Xiaomi, чиї пристрої є найпопулярнішими в Україні, ще нескоро отримають нову версію операційної системи

Китайська Xiaomi – найпопулярніша марка смартфонів в Україні – зіткнулася із проблемами оновлення операційної системи до Andriod 12. Про це повідомляє видання «Техно 24» із посиланням на китайські ЗМІ.

Серед проблем, які не може опонувати Xiaomi:

Спостерігаються часті затемнення екрану, перезапуски, проблеми з повідомленнями, які надходять із затримкою.

У деяких випадках, особливо на Xiaomi Mi 10/Pro зі збоями працює мікрофон.

Магазин додатків Android 12 часто запитує дозвіл, навіть якщо користувач уже його давав.

Проблеми у роботі темного режиму.

Після перезапуску зникають віджети.

Повільне відкриття деяких додатків.

Вкрай низька гучність голосу в деяких програмах.

Компанія відклала випуск своєї фірмової оболонки операційної системи MIUI 13. Судячи з цих повідомлень, публічне тестування розпочнеться ще нескоро.

Першими смартфонами, які отримали Android 12, стали девайси бренду Pixel, які випускає Google. Також компанія нещодавно презентувала нові флагманські пристрої. Що про них відомо, дивіться за цим посиланням.