Названо найкращі смартфони для перепродажу на вторинному ринку

Експерти визначили моделі смартфонів, які найменше втрачають в ціні на вторинному ринку

Компанія Huishoubao оприлюднила дослідження ринку старих смартфонів і опублікувала створений на основі даного дослідження рейтинг залишкової вартості гаджетів. Як з'ясувалося, найменше з часом втрачає китайський флагманський апарат Huawei Mate 40 Pro +, який через півроку з моменту покупки зберігає в середньому близько 76,68% своєї початкової вартості.

Друге місце у iPhone 12 Pro з показником 76,48%.

Третє місце дісталося молодшому братові переможця - Huawei Mate 40 Pro. Він зберігає близько 75,73%.

Четверте місце також дісталося представникові колись найбільшого китайського виробника смартфонів - Huawei P40 Pro +, на рахунку якого 74,11% залишкової вартості.

П'ятірку лідерів замикає iPhone 12 Pro Max з показником в 73,13%.

Шосту позицію зайняла базова модель «яблучного» флагмана. iPhone 12 за півроку зберігає 70,60% своєї початкової вартості.

Сьомий рядок у люксового Huawei Mate 40 RS Porsche Design з 66,67%. Далі йде Huawei P40 Pro, якому вдається зберігати 63,5% ціни.

Дев'ятий рядок рейтингу зайняв Huawei Mate 30E Pro 5G з показником 62,28%.

І, нарешті, на останній, десятій сходинці рейтингу розташувався Xiaomi Mi 10 Ultra з показником 62,01%.