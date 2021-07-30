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    Названо найкращі смартфони для перепродажу на вторинному ринку

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    Huawei Mate 40 Pro + - Названо найкращі смартфони для перепродажу на вторинному ринку
    Huawei Mate 40 Pro +
    Фото: Huawei

    Експерти визначили моделі смартфонів, які найменше втрачають в ціні на вторинному ринку

    Компанія Huishoubao оприлюднила дослідження ринку старих смартфонів і опублікувала створений на основі даного дослідження рейтинг залишкової вартості гаджетів. Як з'ясувалося, найменше з часом втрачає китайський флагманський апарат Huawei Mate 40 Pro +, який через півроку з моменту покупки зберігає в середньому близько 76,68% своєї початкової вартості.

    Друге місце у iPhone 12 Pro з показником 76,48%.

    Третє місце дісталося молодшому братові переможця - Huawei Mate 40 Pro. Він зберігає близько 75,73%.

    Четверте місце також дісталося представникові колись найбільшого китайського виробника смартфонів - Huawei P40 Pro +, на рахунку якого 74,11% залишкової вартості.

    П'ятірку лідерів замикає iPhone 12 Pro Max з показником в 73,13%.

    Шосту позицію зайняла базова модель «яблучного» флагмана. iPhone 12 за півроку зберігає 70,60% своєї початкової вартості.

    Сьомий рядок у люксового Huawei Mate 40 RS Porsche Design з 66,67%. Далі йде Huawei P40 Pro, якому вдається зберігати 63,5% ціни.

    Дев'ятий рядок рейтингу зайняв Huawei Mate 30E Pro 5G з показником 62,28%.

    І, нарешті, на останній, десятій сходинці рейтингу розташувався Xiaomi Mi 10 Ultra з показником 62,01%.

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    Теги: Apple смартфон Xiaomi Huawei
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    Названо найкращі смартфони для перепродажу на вторинному ринку