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Нейромережа Google навчилася вивчати фотогалерею користувачів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Нейромережа Google навчилася вивчати фотогалерею користувачів
Gemini тепер може «переглядати» фото на вашому телефоні
фото із відкритих джерел

Android Authority: інтеграція штучного інтелекту Gemini з Google Photos розширюється

Google інтегрувала власний штучний інтелект Gemini у додаток галереї Google Фото. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомляє портал Android Authority.

Нововведення дозволяє користувачам шукати зображення або отримувати додаткову інформацію, пов'язану з фотографіями через нейромережу. Однак підтримка Gemini в Google Фото на даний момент реалізована лише для користувачів в США, причому виключно англійською мовою.

Також наголошується, що цей обмежений запуск відбувся без попередніх оголошень про територіальну ексклюзивність.

Користувачі можуть ставити Gemini питання стосовно людей на фотографіях, їх взаємовідносин, місць і дат зйомок, а також описів вмісту знімків.

Поки що інформації про те, коли можливість стане доступною в інших країнах, немає.

Gemini – це просунутий штучний інтелект від Google, який інтегрований у різні сервіси компанії та смартфони під керуванням Android для виконання різних завдань: пошук інформації, зображень, генерація контенту, аналіз даних та інше.

Нагадаємо, генеральний директор Google Сундар Пічаї анонсував новий підхід компанії до надання інформацію мільярдам користувачів пошуковика.Це мультимодальна система штучного інтелекту DeepMind, яка може обробляти живе відео з камери або екрана комп’ютера і відповідати на запитання користувачів про те, що бачить штучний інтелект у реальному часі.

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Теги: штучний інтелект Google

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