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Google змінить спосіб входу до Gmail

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Google змінить спосіб входу до Gmail
Google запроваджує масштабні оновлення системи безпеки поштового сервісу
фото: pixabay

Процес входу до електронної пошти замінить нова безпекова система QR-кодів

Компанія Google працює над масштабним оновленням системи безпеки електронної пошти, анонсувавши нові зміни для доступу до особистого кабінету Gmail. Діючий метод аутентифікації для перевірки пристрою буде скасовано. На заміну прийде нова система QR-кодів, яку розробники називають «безпечною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Independent. Зміни стосуватимуться усіх користувачів Gmail, а їх наразі налічується майже 2 мільярди. 

За словами представника Google, цей перехід спрямований на зменшення «глобального зловживання повідомленнями».

«Ми хочемо відмовитися від надсилання SMS-повідомлень для автентифікації... Протягом наступних кількох місяців ми переосмислимо спосіб перевірки телефонних номерів. Зокрема, замість того, щоб вводити свій номер і отримувати шестизначний код, ви побачите QR-код, який потрібно буде відсканувати за допомогою камери на телефоні», – пояснив Росс Річендрфер, працівник із питань безпеки та конфіденційності в Google.

Двоетапна верифікація є обов'язковою для користувачів Gmail у всьому світі. Попри це, шахраям всеодно вдається знаходити способи, як обійти ці заходи безпеки. Крім того, часто користувачі не мають доступу до іншого пристрою, на який було надіслано SMS-код для підтвердження входу в Gmail.

Раніше «Главком» повідомляв, що Мексика хоче судитися з Google через перейменування Мексиканської затоки. Це може відбутися, якщо в Google Maps для користувачів зі США й надалі позначатимуть Мексиканську затоку як «Американську затоку». 

Цьогоріч Google планує запустити свої безпілотні пасажирські таксі Waymo за межами США. Першим зарубіжним ринком компанії стане Японія. Про це заявив генеральний директор корпорації Сундар Пічаї на Всесвітньому урядовому саміті у Дубаї.

Також у компанії колосальні плани стосовно ШІ. Глава Google заявив, що через два-чотири роки штучний інтелект буде у всіх сферах життя людини та буде глибоко інтегровано у різноманітні робочі процеси.

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Теги: Google інтернет технології пошта лист електронні кабінети

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