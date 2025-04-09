Відомство Маска за допомогою ШІ шпигує за чиновниками, що критикують Трампа

Reuters: DOGE використовує штучний інтелект для моніторингу комунікацій щодо настроїв проти Трампа

Співробітники Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска використовують штучний інтелект для стеження за повідомленнями як мінімум одного федерального агентства щодо нелояльності до президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Reuters.

Reuters зазначає, що використання штучного інтелекту та Signal «підсилює побоювання» експертів з кібербезпеки про те, що Маск та адміністрація Трампа можуть використовувати інформацію, зібрану за допомогою штучного інтелекту, для «просування своїх власних інтересів чи переслідування з політичних мотивів».

За інформацією Reuters, в Агентстві з охорони навколишнього середовища представники Трампа повідомили деяким співробітникам, що команда Маска впроваджує штучний інтелект для моніторингу повідомлень, ворожих стосовно президента США та глави DOGE.

Раніше соціальна мережа Х мільярдера Ілона Маска посилить правила для облікових записів, які видають себе за іншого користувача або особу. Нові правила будуть запроваджені вже 10 квітня.

До слова, мільярдер, очільник департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск різко розкритикував радника президента США з питань торгівлі Пітера Наварро за коментарі про Tesla.

Нагадаємо, у кколонці для The Telegraph колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон аналізує його поведінку щодо України, НАТО і тарифної політики. За його словами, Дональд Трамп є втіленням «трансакційного» підходу до політики, в центрі якого завжди – він сам. Його дії часто здаються настільки нелогічними, що зрозуміти, що відбувається в його голові, майже неможливо. Політики, журналісти й бізнесмени намагаються переконати себе, що він просто грає роль, але його вчинки щоразу застають їх зненацька.