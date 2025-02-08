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Google анонсує перехід до ШІ-помічника: що відомо

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Google анонсує перехід до ШІ-помічника: що відомо
Google поділилася планами на 2025 рік
фото: depositphotos.com

У Google планують змінити правила пошуку

Генеральний директор Google Сундар Пічаї анонсував новий підхід компанії до надання інформацію мільярдам користувачів пошуковика.

Коли під час нещодавньої телеконференції Пічаї запитали про майбутнє штучного інтелекту та пошуку, він сказав, що «можна уявити майбутнє з Project Astra».

Це мультимодальна система штучного інтелекту DeepMind, яка може обробляти живе відео з камери або екрана комп’ютера і відповідати на запитання користувачів про те, що бачить штучний інтелект у реальному часі.

Як пише TechCrunch, Пічаї також згадав Gemini Deep Research – агент штучного інтелекту, якому потрібно всього кілька хвилин, щоб створити довгі дослідницькі звіти.

«Оскільки штучний інтелект продовжує розширювати всесвіт запитів, які люди можуть ставити, 2025 рік стане одним із найбільших років для пошукових інновацій. … Ви дійсно значно розширюєте типи варіантів використання, для яких може працювати пошук – речі, які не завжди надають відповідь миттєво, може знадобитися певний час. Це все сфери дослідження, і ви побачите, як ми пропонуємо користувачам нові можливості протягом 2025 року», – сказав Пічаї.

Пошуковий продукт поступово стає схожим на помічника зі штучним інтелектом, який переглядає інтернет за вас, скролить вебсторінки та надає відповідь. Це дуже далеко від простої системи пошуку, яка пропонує десять синіх посилань на одній сторінці.

Пічаї сказав, що у Google є «чітке уявлення» про умови пошуку, які можна створити за допомогою ще одного з агентів штучного інтелекту Google, Project Mariner. Ця система може використовувати інтерфейс вебсайтів від імені користувачів, що робить непотрібним для людей використовувати самі вебсайти.

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Теги: Google інтернет штучний інтелект

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