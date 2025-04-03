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Кого замінять роботи: список професій

Дарія Демяник
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Дарія Демяник
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Кого замінять роботи: список професій
Роботи вже замінюють функції – але не людей
фото: depositphotos.com

Що означає автоматизація для українського виробництва

Хто стане першим? Це питання дедалі частіше лунає на виробництвах, де впроваджують автоматизацію. Але правильніше було б запитати: які функції першими зміняться – і що це дасть самій людині? Бо роботи не обов’язково «забирають» роботу – вони змінюють її характер, ритм і зміст.

Маючи за плечима понад п’ятнадцять років практики й десятки реалізованих проєктів у сфері промислової автоматизації, можу сказати: найкращі результати з’являються тоді, коли роботизовані системи не просто впроваджуються, а переосмислюються у контексті ролі людини.

Олександр Белоусов, провідний інженер-автоматизатор, експерт із розробки автономних систем управління виробництвом та робототехніки
Олександр Белоусов, провідний інженер-автоматизатор, експерт із розробки автономних систем управління виробництвом та робототехніки

Кого і чому замінюють роботи: функції, не посади

Автоматизація першою приходить у процеси, що легко піддаються стандартизації:

  • повторювані (однакові дії з циклу в цикл);
  • механічні (не потребують аналітики чи рішень);
  • вимірювані (можуть бути описані координатами, швидкостями, допусками);
  • відкриті до формалізації (можуть бути точно описані в логіці машинного алгоритму).

Усе це відкриває список професій, які вже сьогодні частково або повністю можуть бути автоматизовані.

Професії під прицілом автоматизації:

  1. Оператори пакування й фасування
    (Мій реальний кейс: розробка комплексу з машинним зором та промисловим роботом для укладки тюбиків і кришок у блістер. Камера в реальному часі визначає положення об’єктів, а робот адаптується – без жодного втручання з боку оператора. Людина потрібна лише для моніторингу.)
  2. Сортувальники на конвеєрах
    (Машинний зір + маніпулятор = автоматизоване сортування продукції навіть зі зміщеннями чи дефектами положення. Усе це вже працює – і не в лабораторіях, а в українських цехах.)
  3. Складські комплектувальники та вантажники
    (Інтеграція мобільних візків і систем логістики – частина більшості сучасних ERP-проєктів. Вони не замінюють усіх, але витісняють найпростішу ручну роботу.)
  4. Оператори палетайзерів
    (В одному з проєктів я модернізував систему укладки важкої продукції з переходом на архітектуру Siemens. Роботизована система отримала адаптивне керування: мінімум втручання, максимум стабільності. Оператор більше не потрібен у кожному циклі – лише в нестандартних ситуаціях.)
  5. Контролери візуальної якості
    (Машинний зір дедалі ефективніше замінює ручну перевірку – особливо на швидкісних лініях, де важливо виявляти навіть незначні зсуви чи дефекти. У ще одному проєкті ми впроваджували систему контролю етикеток камерою з адаптивною оптикою та алгоритмами аналізу зображення. Рішення виявилося точнішим і надійнішим за візуальний контроль – без зупинок, перевтоми й суб'єктивного фактора.)
  6. Оператори на лініях розливу, фасування, укладки
    (Постійні дії, однакова швидкість, висока відповідальність за точність – усе це краще вдається роботизованим комплексам.)
  7. Промислові зварювальники (на конвеєрних лініях)
    (Автоматизовані зварювальні комплекси вже працюють точніше, швидше і з меншими ризиками.)
  8. Маляри, лакувальники
    (Роботизоване нанесення фарб із контролем товщини шару та однорідності покриття.)
  9. Швачки на стандартних виробах
    (Є українські приклади роботизованого пошиття постільної білизни, де цикл зшивання виконує автомат.)
  10. Оператори даних, касири, диспетчери
    (RPA – роботизована автоматизація офісних процесів – уже закриває десятки посад у великих компаніях.)
  11. Оператори «гарячих ліній» першого рівня
    (Чат-боти зі штучним інтелектом уже замінюють людей у 90% звернень, де є чіткий сценарій.)
  12. Оператори друкарських машин
    (Сучасні цифрові друкарські системи самостійно калібрують фарбу, контролюють якість друку й навіть виконують базову діагностику.)

Але автоматизація – це не лише «мінуси», а й «плюси» для людської робочої сили

Для кожної позиції, яку може «забрати» робот, з’являється щонайменше одна нова:

  • інженер з автоматизації;
  • інтегратор систем;
  • фахівець з машинного зору;
  • технік з обслуговування програмованих логічних контролерів (ПЛК);
  • оператор роботизованого комплексу;
  • аналітик виробничих даних;
  • спеціаліст з віддаленої діагностики;
  • інженер з навчання ШІ-моделей;
  • технолог адаптивних ліній.

У моїй практиці це виглядає так: колишній оператор, який вручну укладав упаковки, після впровадження комплексу з машинним зором і Festo-роботом пройшов навчання і став техніком-оператором. Його робота стала складнішою, відповідальнішою, а найголовніше – краще оплачуваною.

Як не втратити, а виграти:

  • Переосмислити ролі у виробництві: не уникати змін, а ініціювати їх.
  • Навчати персонал із випередженням: не після автоматизації, а до її впровадження.
  • Залучати працівників до розробки рішень: вони знають слабкі місця процесу краще за будь-якого зовнішнього інтегратора.
  • Інвестувати не лише в обладнання, а й у логіку: автоматизація – це не просто встановлення машини, а побудова злагодженої, взаємопов’язаної виробничої системи.

Висновок

Роботи вже замінюють функції – але не людей. Люди, які розуміють процес, ухвалюють рішення, керують системами й готові вчитися, залишаються ключовими. Вони переходять від виконання до розуміння, від обслуговування – до управління. Із ролі виконавця – у роль аналітика й координатора. Це не втрата функції, а підвищення рівня. І саме такі спеціалісти – майбутнє виробництва.

Машини – це не про конкуренцію. Це про підсилення. І той, хто це зрозуміє раніше за інших, отримає справжню перевагу.

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Теги: штучний інтелект робота розробка

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